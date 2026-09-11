Vibo Valentia, donna di 42 anni muore dopo un intervento: la Procura apre un’inchiesta

La Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha aperto un’inchiesta sulla morte di Romania Piccolo, una donna di 42 anni originaria di Tropea, deceduta all’ospedale di Vibo Valentia dopo una grave emorragia insorta a pochi giorni di distanza da un intervento chirurgico all’addome eseguito in una clinica di Paola, nell’Alto Tirreno Cosentino. La vicenda ha portato la magistratura ad avviare gli accertamenti necessari per chiarire la sequenza degli eventi e verificare se possano emergere eventuali responsabilità o elementi utili a spiegare le cause del peggioramento improvviso delle condizioni della donna. Nell’ambito dell’inchiesta, la Procura ha disposto il sequestro della salma e della documentazione clinica, acquisita nella mattinata dai carabinieri.

La corsa al pronto soccorso e il tentativo disperato dei medici

Romania Piccolo, collaboratrice scolastica, dopo l’intervento chirurgico era tornata nella sua abitazione nella frazione Longobardi di Vibo Valentia, dove viveva insieme al marito e al figlio di quattro anni. Nella mattinata di ieri la donna è arrivata al pronto soccorso dell’ospedale di Vibo Valentia, accompagnata dal marito, a causa di una violenta emorragia. Le sue condizioni sono apparse immediatamente molto gravi ai sanitari che hanno preso in carico la paziente. Durante i tentativi di salvarle la vita, la 42enne ha avuto tre arresti cardiaci ed è stata intubata. I medici hanno disposto anche il trasferimento in sala operatoria per un intervento d’urgenza, nella speranza di riuscire a fermare la situazione critica, ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo inutile.

L’inchiesta dovrà chiarire cosa è accaduto dopo l’operazione

L’indagine della Procura di Vibo Valentia dovrà ora ricostruire nel dettaglio la successione degli eventi che hanno preceduto la morte della donna. Gli inquirenti dovranno accertare se vi siano elementi in grado di spiegare l’insorgenza della grave emorragia verificatasi a distanza di pochi giorni dall’intervento chirurgico all’addome. Gli accertamenti partiranno dalla documentazione sanitaria acquisita e dagli altri elementi raccolti dagli investigatori, con l’obiettivo di fare piena luce su una vicenda che ha colpito profondamente la comunità. Al momento l’inchiesta rappresenta un passaggio necessario per ricostruire quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità, qualora dovessero emergere.

Il dolore della comunità per la morte di Romania Piccolo

La notizia della morte di Romania Piccolo ha suscitato profondo cordoglio tra quanti la conoscevano. La donna, originaria di Tropea, era conosciuta nel territorio vibonese per la sua attività lavorativa e per il suo legame con la comunità locale. La tragedia ha lasciato sgomenti familiari, amici e conoscenti, mentre la magistratura prosegue gli accertamenti per chiarire ogni aspetto della vicenda e ricostruire le circostanze che hanno portato al drammatico epilogo.