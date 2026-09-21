Vibo Valentia diventa più digitale: arriva AmuseApp, l’audioguida intelligente per scoprire la città

Vibo Valentia accelera sul fronte della valorizzazione culturale e turistica con l’ingresso ufficiale in AmuseApp, la piattaforma digitale con applicazione mobile basata sull’intelligenza artificiale pensata per offrire ai visitatori un’esperienza innovativa alla scoperta del patrimonio storico, artistico e paesaggistico della città. Grazie a questa nuova collaborazione, cittadini e turisti potranno utilizzare il proprio smartphone come una vera e propria audioguida interattiva e personalizzata, con la possibilità di esplorare monumenti, luoghi di interesse e itinerari attraverso contenuti multimediali, geolocalizzazione e suggerimenti guidati dall’intelligenza artificiale.

L’adesione ad AmuseApp si inserisce nel percorso avviato dall’amministrazione comunale per rendere più accessibile e moderna la fruizione dei beni culturali vibonesi. La tecnologia diventa così uno strumento per accompagnare cittadini e visitatori nella scoperta della storia della città, rendendo più semplice e coinvolgente l’esperienza turistica. “Vibo Valentia possiede un patrimonio storico, artistico e paesaggistico di straordinaria bellezza che merita di essere raccontato con i linguaggi del presente e del futuro. L’ingresso nella rete di AmuseApp si inserisce perfettamente nella nostra visione di rilancio del territorio, coniugando tutela della memoria e innovazione”, dichiara il sindaco Enzo Romeo.

La transizione digitale al servizio della cultura

L’iniziativa è stata promossa dall’assessore all’Innovazione tecnologica Luisa Santoro, che evidenzia il ruolo della piattaforma nel processo di trasformazione digitale della città e nella possibilità di mettere le nuove tecnologie al servizio della conoscenza del territorio. “L’adesione ad AmuseApp rappresenta un tassello fondamentale nel progetto di transizione digitale della nostra città. Mettere le soluzioni digitali al servizio della fruizione culturale significa rendere Vibo Valentia una città al passo con i tempi”, aggiunge l’assessore all’Innovazione tecnologica.

Secondo l’assessore alla Cultura e al Turismo Stefano Soriano, la digitalizzazione rappresenta oggi un elemento essenziale per promuovere una destinazione turistica e valorizzare la storia locale.“La promozione turistica e la valorizzazione culturale oggi non possono prescindere dalla digitalizzazione. Questa sinergia ci permetterà non solo di migliorare l’accoglienza di chi sceglie Vibo Valentia come destinazione turistica, ma anche di stimolare nei cittadini stessi una nuova consapevolezza e riscoperta della nostra millenaria storia”, sottolinea Soriano.

Come funziona AmuseApp a Vibo Valentia

Per accedere alle audioguide e scoprire le schede dedicate ai luoghi di interesse e agli itinerari culturali di Vibo Valentia sarà sufficiente scaricare gratuitamente l’app AmuseApp sui dispositivi iOS e Android, oppure utilizzare direttamente la piattaforma web ufficiale. Una volta attivati i servizi di localizzazione, l’applicazione, già presente in tutta Italia, sarà in grado di suggerire automaticamente i punti di interesse più vicini e i percorsi culturali disponibili, offrendo un’esperienza dinamica e personalizzata per accompagnare residenti e turisti alla scoperta della città.