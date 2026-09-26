Vibo Valentia, dall’1 al 4 ottobre il geoevento “La Storia della Terra” | INFO

Dall’1 al 4 ottobre 2026 il Parco Urbano “Moderata Durant” di Vibo Valentia ospiterà quattro giornate a ingresso completamente gratuito, dedicate alla storia del nostro pianeta, alla geologia e alla divulgazione scientifica. Dopo il successo della prima edizione del 2023, che ha fatto registrare oltre cinquemila presenze in quattro giorni, torna a Vibo Valentia “La Storia della Terra”, il geoevento organizzato dal Centro Studi e Formazione Sigma e giunto alla sua seconda edizione.

L’appuntamento è dall’1 al 4 ottobre 2026 presso il Parco Urbano “Moderata Durant”, la stessa sede che aveva ospitato la prima edizione. L’iniziativa, promossa dal Centro Studi e Formazione Sigma con il geologo Francesco Columbro, nasce con l’obiettivo di avvicinare il pubblico, e in particolare le giovani generazioni, alla conoscenza della storia del nostro pianeta attraverso un percorso che coniuga scienza, divulgazione, educazione e intrattenimento.

La manifestazione vede la partecipazione di numerosi enti e realtà scientifiche, culturali e territoriali, tra cui l’Ordine dei Geologi della Calabria (ORGC), l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISAC), il Sistema Museale dell’Università della Calabria (SiMU), il Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra dell’Università della Calabria (DiBEST UNICAL), il Liceo Scientifico “G. Berto” di Vibo Valentia e il WWF Vibo Valentia – Vallata dello Stilaro.

L’evento gode del patrocinio del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), ORGC, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (ARPACAL), dal Comune e Provincia di Vibo Valentia ed è formalmente riconosciuto come geoevento nell’ambito de “La Settimana del Pianeta Terra” manifestazione nazionale sulle geoscienze.

Il Parco Urbano si trasformerà in un percorso attraverso la storia del pianeta, dalle origini dell’Universo fino ai giorni nostri, con 20 pannelli dedicati alle principali ere e tappe della storia geologica e 17 pannelli dedicati alla geodinamica e all’evoluzione dei continenti e degli oceani. I pannelli, corredati da QR code, permetteranno di approfondire i contenuti attraverso informazioni e immagini.

Nel settore dedicato al Mesozoico, l’era dei dinosauri, saranno esposti modelli in scala realizzati da Geomodel. Da giovedì 1 a sabato 3 ottobre gli studenti potranno inoltre visitare il percorso accompagnati da guide appositamente formate dal Centro Studi e Formazione Sigma, con attività curate da Claudia Caruso, paleoicnologa e divulgatrice scientifica.

Il programma prevede otto convegni e dibattiti dedicati alla Terra, alla geologia, all’ambiente e allo studio dei fenomeni naturali, con esperti di ARPACAL, UNICAL, INGV e CNR. Le sessioni sono a cura di Francesco D’Amico, direttore scientifico di Quantum Envelope, geologo e scrittore. Per le otto sessioni è in corso l’accreditamento presso l’ORGC per il riconoscimento dei crediti formativi APC.

Il dibattito istituzionale di sabato 3 ottobre sarà moderato dalla giornalista Claudia De Masi. La sera di venerdì 2 ottobre, grazie all’Associazione Astronomica del Mediterraneo, la cittadinanza potrà inoltre partecipare a una speciale serata di osservazione degli astri dal Parco Durant.

Durante tutti e quattro i giorni saranno proposti laboratori didattici e attività creative per bambini e famiglie a cura delle ludoteche La Marakella e Favolandia. Per tutta la durata della manifestazione sarà inoltre attivo un laboratorio LEGO a cura di Lugo Brickgames, dedicato alla costruzione e alla creatività attraverso i celebri mattoncini.

La giornata di domenica 4 ottobre, particolarmente dedicata alle famiglie, vedrà inoltre la partecipazione di Joka Calabria, paleoartisti e Jurassic Park Jeep, con attività dedicate al mondo della preistoria. A chiudere la manifestazione sarà la straordinaria performance della sand artist Stefania Bruno, protagonista di importanti programmi televisivi nazionali, che attraverso la sabbia racconterà in modo originale e suggestivo la storia del nostro pianeta.

Quattro giorni in cui il Parco Urbano “Moderata Durant” diventerà un luogo di incontro tra scienza, cultura, ambiente, gioco e divulgazione, con un unico grande obiettivo: “La Storia della Terra – Conoscere il tuo pianeta è un passo verso il proteggerlo”.