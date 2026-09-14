Vibo Valentia, cambio al vertice della Capitaneria di porto: Vittozzi subentra ad Avallone

Si svolgerà venerdì 18 settembre 2026, alle ore 10.30, nel piazzale antistante la Capitaneria di porto di Vibo Valentia, la cerimonia di cambio di comando della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Vibo Valentia. A presiedere la cerimonia, quale massima autorità militare, sarà il Direttore marittimo della Calabria e Basilicata tirrenica, Contrammiraglio Giuseppe Sciarrone, alla presenza delle principali autorità civili, militari e religiose della provincia di Vibo Valentia.

Nel corso della cerimonia, secondo il tradizionale rito del passaggio delle consegne, il Capitano di Fregata (CP) Guido Avallone cederà il comando al Capitano di Fregata (CP) Fabrizio Vittozzi, nuovo Comandante designato alla guida della Capitaneria di porto di Vibo Valentia. Il Capitano di Fregata (CP) Fabrizio Vittozzi proviene dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, dove ha ricoperto, da ultimo, l’incarico di Capo Sezione Impiego Sottufficiali e Graduati presso il Reparto I – Personale.

Il Comandante Avallone lascia il comando del Compartimento marittimo di Vibo Valentia dopo due anni di intensa attività, caratterizzati da un costante impegno nel presidio del territorio marittimo e costiero e nel rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo nei diversi settori di competenza della Guardia Costiera, con particolare riferimento alla tutela dell’ambiente marino e costiero, alla salvaguardia del demanio marittimo, alla vigilanza sull’intera filiera della pesca, nonché alla sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare. Al termine del mandato a Vibo Valentia, il Comandante Avallone assumerà un nuovo incarico a Roma, presso il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, Reparto VI – Sicurezza della navigazione e marittima.

La biografia del Capitano di Fregata (CP) Fabrizio Vittozzi

Il Capitano di Fregata Fabrizio Vittozzi è nato a Frosinone (FR) nel 1983 e si è diplomato nel 2002 presso il locale Liceo Scientifico “Francesco Severi”. Ha frequentato l’Accademia Navale dal 2002 al 2007 (Corso Fenice), quale Allievo Ufficiale Ruoli Normali Corsi Normali della Marina Militare – Corpo delle Capitanerie di Porto, dove ha conseguito la laurea magistrale in Scienze del Governo e dell’Amministrazione del Mare (Università di Pisa). La prima destinazione nel 2007 è stata la Capitaneria di Porto di Monfalcone, dove ha svolto numerosi incarichi direttivi nell’ambito del Servizio Personale Marittimo/Attività Marittime e Contenzioso e del Servizio Operativo. Nel 2015, col grado di Tenente di Vascello, ha assunto l’incarico di Comandante del porto e Capo del Circondario Marittimo di Porto Garibaldi (Comune di Comacchio, Provincia di

Ferrara).

Al termine dell’incarico di Comando, nel 2017, è stato destinato a Roma presso il 1° Reparto “Personale” del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, dove si è occupato principalmente di impiego e gestione dei militari dei Ruoli Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa. In ambito accademico, ha conseguito due Master Universitari di II livello: in “Studi Strategici e Sicurezza Internazionale” presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e in “Studi Internazionali Strategico-Militari” presso il Centro Alti Studi per la Difesa di Roma. Il suo percorso di rofmazione militare comprende inoltre la frequenza dell’89° Corso Normale di Stato Maggiore presso l’Istituto Studi Militari Marittimi di Venezia, del 28° Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze presso il CASD e dei corsi della NATO School di Oberammergau in materia di Pianificazione operativa e Operazioni Multidominio. È sposato con Chantal e padre di Edoardo e Filippo.