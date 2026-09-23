Viale Europa a Messina, allarme sicurezza dopo il cedimento della strada. Cacciotto: “avevamo segnalato tutto, ma nessuno è intervenuto”

Il caso del Viale Europa a Messina torna al centro del dibattito cittadino dopo le criticità emerse sulla viabilità dell’importante arteria urbana. A sollevare la questione è il consigliere della III Circoscrizione “Mata e Grifone” Alessandro Cacciotto, che punta il dito contro la mancata risposta alle segnalazioni inviate nei mesi scorsi agli uffici competenti. Secondo il consigliere, l’attuale situazione non sarebbe il risultato di un evento improvviso o di un episodio imprevedibile, ma la conseguenza di una serie di criticità già evidenziate e per le quali erano state richieste verifiche urgenti. “Il Viale Europa crolla nell’indifferenza dell’Amministrazione Comunale: ma c’è chi vi aveva avvertiti”, è il messaggio lanciato da Cacciotto, che chiede ora un intervento immediato per la sicurezza della strada e dei cittadini.

La segnalazione del 18 agosto: “richieste verifiche di staticità mai riscontrate”

Secondo quanto ricostruito dal consigliere della III Circoscrizione, già il 18 agosto 2026 era stata inviata una comunicazione ufficiale agli organi competenti. La nota era stata indirizzata all’assessore ai Lavori Pubblici, all’assessore alla Manutenzione Beni e Servizi, al Dipartimento Servizi Tecnici – Servizio Manutenzione Strade ed Impianti e ad AMAM S.p.A. Al centro della segnalazione c’era l’abbassamento della carreggiata nella direzione monte-mare del Viale Europa, con la richiesta di effettuare controlli sulla stabilità della sede stradale.

“Con tale comunicazione si segnalava con urgenza l’abbassamento della carreggiata monte-mare del Viale Europa, richiedendo apposite e immediate verifiche di staticità per garantire la sicurezza del traffico e dei cittadini”, evidenzia Cacciotto. Secondo il consigliere, però, a quella richiesta non sarebbe seguito alcun intervento concreto.

Il maltempo e gli allagamenti del 13 settembre: torna l’allarme sulla strada

La situazione sarebbe poi emersa con maggiore evidenza il 13 settembre 2026, quando le prime piogge hanno provocato importanti problemi sulla stessa arteria stradale. Secondo la denuncia, l’area interessata sarebbe quella nella parte alta del Viale Europa, nella direzione monte-mare, dove sono presenti anche i cantieri relativi al parcheggio di interscambio Europa Ovest. In quella occasione Cacciotto aveva nuovamente richiamato l’attenzione sulle condizioni della strada, sottolineando la presenza di una situazione considerata critica. “Un’arteria stradale interessata da oltre un anno da cantieri e persino da una variante d’opera legata proprio a questioni idrauliche versasse in uno stato di totale criticità e allagamento”, viene evidenziato nella nota. Il nodo principale riguarda quindi non soltanto la manutenzione della carreggiata, ma anche il sistema di gestione delle acque e le opere collegate ai lavori in corso.

La denuncia: “la criticità non è frutto di un evento imprevisto”

Nel suo intervento, il consigliere circoscrizionale sostiene che i problemi attuali fossero già stati individuati in precedenza. Secondo Cacciotto, la situazione del Viale Europa sarebbe il risultato di una mancata attenzione alle segnalazioni arrivate dal territorio. “L’attuale criticità del Viale Europa non è il frutto di un evento imprevisto né di un’improvvisa ed eccezionale ondata di maltempo, ma la diretta conseguenza del disinteresse e della sordità dimostrati dall’Amministrazione Comunale di Messina di fronte ai reiterati e formali allarmi lanciati sul territorio”, afferma. Una posizione che apre un confronto sulla gestione della prevenzione e sulla necessità di intervenire prima che le criticità possano trasformarsi in emergenze.

Chiesta una verifica generale dell’intera arteria

Alla luce della situazione attuale, Cacciotto chiede un intervento urgente per garantire la sicurezza della strada e dei cittadini. La richiesta riguarda la messa in sicurezza del Viale Europa, il ripristino delle condizioni della carreggiata e una verifica complessiva delle condizioni statiche dell’arteria. “Si richiede pertanto con massima urgenza un intervento immediato di messa in sicurezza, ripristino della staticità del manto stradale e adeguamento del sistema idraulico-fognario per evitare ulteriori e più gravi danni a cose e persone oltre ad una verifica statica dell’intero Viale Europa”, conclude il consigliere.