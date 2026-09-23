Vento forte in Calabria, incendi e alberi abbattuti sull’Alto Tirreno cosentino: paura tra Santa Domenica Talao e Orsomarso

Sono stati domati questa mattina gli incendi divampati ieri e proseguiti per tutta la notte in un’area compresa tra i comuni di Santa Domenica Talao e Orsomarso, sul Tirreno cosentino nei pressi del fiume Lao. Le fiamme, alimentate dalle forti raffiche di vento, hanno interessato campi ricoperti di vegetazione secca, colpendo vigne, uliveti e frutteti oltre che macchia mediterranea e alcuni alberi di alto fusto. Gli incendi hanno minacciato alcune abitazioni, senza però provocare danni a persone o cose. Il vento ha anche abbattuto un albero sulla Strada provinciale 10 a Orsomarso. La pianta è stata rimossa e la circolazione ripristinata. Sui due fronti si è registrato l’intervento dell’associazione di protezione civile Falchi del Pollino con volontari e mezzi per lo spegnimento coordinati dalla centrale operativa. Sempre nella giornata di ieri altri incendi hanno interessato l’Alto Tirreno cosentino a San Nicola Arcella e Maierà.