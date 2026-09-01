Vasti incendi in provincia di Messina, domati i roghi principali: squadre al lavoro per la bonifica

Sono in fase di bonifica gli incendi boschivi che nella giornata di oggi hanno interessato diverse aree della provincia di Messina. A comunicarlo è il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, impegnato in una vasta operazione di contrasto ai numerosi roghi sviluppatisi sul territorio provinciale. Dopo le ore di maggiore emergenza, le squadre operative stanno ora concentrando le attività sulle fasi successive allo spegnimento, con l’obiettivo di mettere in sicurezza le zone interessate e prevenire eventuali nuove ripartenze delle fiamme.

Incendi nel Messinese: le zone maggiormente interessate dai roghi

Le criticità più rilevanti si sono registrate in particolare in alcune località della provincia di Messina, dove i Vigili del fuoco sono intervenuti per fronteggiare diversi fronti di incendio. Le aree maggiormente coinvolte sono state Gallodoro, Letojanni, Taormina, Tortorici e soprattutto Castelmola, indicata come il territorio che ha richiesto il maggiore impegno operativo. A questi interventi si sono aggiunti altri episodi di minore entità distribuiti sul territorio provinciale. La presenza di più focolai contemporaneamente ha reso necessario un ampio dispiegamento di uomini e mezzi per garantire il contenimento delle fiamme e la tutela delle aree interessate.

Il dispositivo di soccorso dei Vigili del fuoco e delle squadre impegnate

Per fronteggiare l’emergenza incendi è stato attivato un importante dispositivo di soccorso, con il coinvolgimento delle squadre ordinarie dei Vigili del fuoco e dei reparti speciali dell’organizzazione. Alle operazioni hanno partecipato anche squadre di rinforzo provenienti dai comandi provinciali dei Vigili del fuoco di Catania, Enna e Siracusa, arrivate in supporto ai colleghi impegnati sul territorio messinese. Sul campo hanno operato inoltre il personale del Corpo forestale della Regione Siciliana e le associazioni di volontariato, contribuendo alle attività di contenimento e gestione degli incendi.

L’intervento dei mezzi aerei per contrastare gli incendi boschivi

Un ruolo fondamentale nelle operazioni di spegnimento è stato svolto dal coordinamento dei direttori delle operazioni di spegnimento (Dos), sia appartenenti ai Vigili del fuoco sia alla Forestale. I Dos hanno diretto l’impiego dei mezzi aerei utilizzati per supportare le squadre impegnate a terra, coordinando gli interventi dei velivoli impiegati nelle aree più difficili da raggiungere. Nelle operazioni sono stati utilizzati anche Canadair ed elicotteri Erickson e Falco, strumenti fondamentali per contrastare i fronti di incendio più complessi e contribuire al contenimento delle fiamme.