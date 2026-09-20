Vasco Rossi premiato a Taormina con il Legend Award: l’artista assente per motivi di salute

Un premio prestigioso in uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia, ma anche un’assenza che non è passata inosservata ai tantissimi fan. Vasco Rossi è stato insignito del Taormina Legend Award durante la prima edizione dei Taormina Music Awards, nello scenario unico del Teatro Antico di Taormina, ma il noto artista non ha potuto ritirare personalmente il riconoscimento. Pur non presente, Vasco ha voluto comunque partecipare idealmente all’evento attraverso un intervento in collegamento, spiegando ai fan e agli organizzatori le ragioni della sua assenza.

Vasco Rossi costretto a rinunciare alla trasferta: “problemi di salute che richiedono riposo”

Il cantante ha scelto la strada della trasparenza, raccontando che alcune condizioni fisiche lo hanno costretto a fermarsi e a dedicare tempo al recupero. Per Vasco Rossi, infatti, la priorità è stata quella di rispettare le esigenze del proprio corpo, rinunciando al viaggio verso Taormina nonostante il forte legame con una location simbolica come il Teatro Antico. L’artista ha voluto però ringraziare l’organizzazione del premio e tutti coloro che hanno reso possibile il riconoscimento, manifestando la propria gratitudine per un omaggio arrivato in un luogo che ha sempre avuto un significato particolare nella sua storia artistica.

Il Taormina Legend Award celebra una carriera straordinaria

Il Taormina Legend Award rappresenta un nuovo riconoscimento per una carriera che da oltre quarant’anni ha segnato la musica italiana. La consegna è avvenuta nel corso della prima edizione dei Taormina Music Awards, appuntamento nato per celebrare grandi protagonisti della scena musicale nazionale e internazionale. A consegnare il premio sono state il vicesindaco di Taormina Alessandra Collurà ed il presidente della Fondazione Taormina Valeria Brancato, che hanno rappresentato l’amministrazione e gli organizzatori in un momento particolarmente significativo.

Vasco: “sono felice e orgoglioso di ricevere questo premio così prestigioso”

Nel suo intervento virtuale, il rocker di Zocca ha raccontato il legame con Taormina e con il suo storico teatro. “Sono felice e orgoglioso di ricevere questo premio così prestigioso. Taormina è un posto fantastico, quel teatro è bellissimo, ce l’ho nel cuore da un sacco di tempo, sono qui in forma virtuale, l’ultima volta che ci sono stato, hanno dovuto portarmi via perché il giorno dopo avevo un concerto”. Parole che raccontano il rapporto tra Vasco e una città che negli anni è diventata uno dei luoghi simbolo della cultura e dello spettacolo in Sicilia. Il riferimento alla precedente esperienza al Teatro Antico richiama un episodio legato alla sua intensa attività live, caratterizzata da concerti seguitissimi e da un rapporto particolarmente forte con il pubblico.

“Le strade di Taormina con le mie canzoni”: il legame tra Vasco e la Sicilia

Nel messaggio dedicato al premio, Vasco Rossi ha sottolineato anche il valore simbolico di vedere le proprie canzoni associate a un luogo come Taormina, una delle mete più conosciute al mondo per il turismo culturale. “Felice e orgoglioso, le strade di Taormina con le mie canzoni”. Una frase che racchiude il significato di un riconoscimento che va oltre il semplice premio alla carriera: è un omaggio al percorso artistico di un cantautore capace di attraversare generazioni diverse e mantenere un rapporto fortissimo con milioni di ascoltatori.