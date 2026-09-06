Vannacci sul risultato dell’AfD in Sassonia-Anhalt: “Merz ha l’ulcera”

Il risultato elettorale in Sassonia-Anhalt accende il dibattito politico anche in Italia. Dopo gli exit poll della tv pubblica tedesca Ard, che assegnano alla Alternative für Deutschland (AfD) un risultato consistente del 44,5%, arriva il commento di Roberto Vannacci, che affida ai social la propria lettura dello scenario politico tedesco ed europeo. “L’Europa cambia. In Sassonia AfD data al 44.5% dagli exit poll. Merz ha l’ulcera. Monti dovrà dedicare la sua scarsa energia anche a loro. Nessun dorma”. Con queste parole Vannacci commenta l’avanzata del partito guidato in Sassonia-Anhalt da Ulrich Siegmund, sottolineando il valore politico del risultato e collegandolo ai possibili riflessi sugli equilibri dell’Unione Europea.
Il caso AfD e il futuro della politica tedesca ed europea
Il voto in Sassonia-Anhalt si inserisce in un quadro europeo caratterizzato dalla crescita di alcune forze politiche alternative ai partiti tradizionali. L’avanzata dell’AfD rappresenta una delle principali questioni politiche in Germania, soprattutto per il rapporto tra consenso elettorale e possibilità concreta di governo. Il risultato rafforza il peso del partito nel dibattito pubblico tedesco e apre una nuova fase di confronto sulla capacità delle forze centriste di rispondere alle richieste degli elettori.