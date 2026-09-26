Vannacci fa il pieno di consensi? I social dicono altro: la frenata del generale nei dati degli ultimi 3 mesi

Roberto Vannacci fa davvero il pieno di consensi? La parabola social dell’ex Parà offre un punto di vista interessante Dopo la fase di forte espansione seguita alla fuoriuscita dalla Lega e alla nascita di Futuro Nazionale, gli account del generale sui principali social network registrano una frenata delle performance digitali negli ultimi mesi. Il progetto politico di Vannacci, annunciato nel 2026 dopo la scelta di lasciare il partito con cui era stato eletto al Parlamento europeo, ha puntato fin dall’inizio anche sulla capacità di aggregare consenso attraverso i social. Futuro Nazionale è stato presentato dallo stesso Vannacci come un nuovo soggetto politico autonomo, con l’obiettivo di trasformare il seguito personale maturato negli anni precedenti in una struttura organizzata.

La crescita iniziale sui social aveva accompagnato questa nuova fase politica, con un aumento delle persone che seguivano le pagine del generale e un incremento delle reazioni ai contenuti pubblicati. Ma tra luglio e settembre 2026 gli indicatori digitali raccontano una dinamica diversa: la crescita rallenta e le metriche tornano sui livelli precedenti al picco estivo.

Vannacci e Futuro Nazionale: la spinta iniziale sui social

La nascita di Futuro Nazionale ha rappresentato per Roberto Vannacci una nuova fase dopo l’esperienza nella Lega. Il generale aveva costruito negli anni precedenti una forte presenza pubblica, alimentata anche dal successo del libro “Il mondo al contrario” e dal risultato ottenuto alle elezioni europee del 2024, quando raccolse oltre 500mila preferenze personali nella lista della Lega.

Con la creazione del nuovo movimento, i suoi canali social sono diventati uno degli strumenti principali di comunicazione politica. La prima parte dell’anno ha mostrato una crescita significativa delle interazioni, con un aumento della partecipazione degli utenti ai contenuti pubblicati.

Secondo i dati relativi agli account Facebook e Instagram di Roberto Vannacci, il momento di massima espansione si è registrato nel periodo primaverile-estivo, fino al picco raggiunto nel mese di giugno. Un interessante studio di “Arcadia Mood” entra nel dettaglio.

La crescita dei follower rallenta: nuovi seguaci più che dimezzati

Uno degli indicatori più evidenti riguarda la crescita dei follower. Dopo la fase di forte accelerazione legata alla nascita di Futuro Nazionale, negli ultimi tre mesi il ritmo di acquisizione di nuovi utenti è diminuito sensibilmente. Tra luglio e settembre, infatti, la media dei nuovi follower giornalieri e mensili risulta più che dimezzata rispetto alla fase precedente.

Il dato non indica una perdita generalizzata della base digitale, ma una riduzione della velocità di espansione: il pubblico già costruito resta consistente, mentre il numero di nuovi utenti raggiunti attraverso i contenuti pubblicati appare in rallentamento.

Engagement rate al 5% dopo il picco del 10,6% di giugno

Un altro elemento significativo riguarda il cosiddetto engagement rate, cioè il rapporto tra le interazioni generate dai contenuti e il numero di persone raggiunte o di follower. A febbraio, nella fase iniziale dell’avventura politica di Futuro Nazionale, il tasso di coinvolgimento sui social di Vannacci era intorno al 5%. Nei mesi successivi il dato è cresciuto progressivamente, fino a raggiungere il massimo nel mese di giugno, quando ha toccato il 10,6%.

Dopo quel picco, però, il livello di coinvolgimento è progressivamente rientrato. Dopo circa sette mesi dalla nascita del progetto politico, l’engagement rate è tornato nuovamente intorno al 5%, lo stesso livello registrato nella fase iniziale.

La dinamica evidenzia quindi una fase di normalizzazione dopo l’effetto novità legato alla nascita del nuovo movimento.

I like ai post dimezzati dopo il record di giugno

Anche l’andamento dei like ai post di Roberto Vannacci conferma un rallentamento delle interazioni. Nel mese di giugno gli account social del generale avevano raggiunto un picco di circa 3,8 milioni di like complessivi mensili. Nei due mesi successivi, invece, il volume delle reazioni è sceso sotto quota 2 milioni di like al mese.

Il calo, pari a circa il 50% rispetto al massimo registrato a giugno, evidenzia come la spinta iniziale generata dalla nuova fase politica abbia perso intensità dopo il periodo di maggiore attenzione.

La sfida di Futuro Nazionale passa anche dalla capacità di mantenere il consenso digitale

Il rallentamento dei numeri social arriva in una fase in cui Futuro Nazionale sta cercando di consolidare la propria presenza politica e territoriale. Il movimento continua il percorso di strutturazione e Vannacci ha dichiarato l’obiettivo di rendere il progetto protagonista dei prossimi appuntamenti politici. A partire dalle Elezioni Suppletive di Reggio Calabria che saranno un importante banco di prova in vista delle politiche nazionali.