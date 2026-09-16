Vaccarizzo Albanese, revocato il divieto: ritorna potabile l’acqua della rete idrica comunale

“A seguito degli interventi di ripristino e messa in sicurezza effettuati sulla rete idrica comunale, è stata revocata la precedente ordinanza: a decorrere da oggi, mercoledì 16 settembre 2026, è nuovamente consentito l’utilizzo dell’acqua proveniente dalla rete idrica comunale per uso potabile, alimentare e per tutti gli altri usi consentiti“. È quanto fa sapere il Sindaco Antonio Pomillo sottolineando che la decisione di revocare il divieto è conseguente ai riscontri favorevoli dei controlli che hanno certificato che tutti i parametri microbiologici analizzati sono rientrati nei limiti di legge previsti, attestando la piena conformità dell’acqua destinata al consumo umano.

“Le attività di monitoraggio e controllo sulla qualità dell’acqua – rassicura il Primo Cittadino – continueranno regolarmente da parte dei servizi competenti per garantire la costante tutela della salute pubblica“.