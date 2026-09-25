Ursino Buskers invade il centro storico, da oggi tre giorni di spettacoli gratuiti a Catania

La Street Parade ha attraversato il centro storico di Catania dando il via alla dodicesima edizione di Ursino Buskers, Festival Internazionale di Arti di Strada di Catania, che da oggi e fino a domenica 27 settembre, entra nel vivo con 90 spettacoli gratuiti al giorno distribuiti in nove aree tematiche. Nella giornata di ieri il cast artistico del Festival e le bande, capitanate da Sambazita, sono partiti da Villa Bellini attraversando le vie del centro fino a Piazza Federico di Svevia, dove la Street Parade è confluita nella Festa di apertura in Piazza dei Libri, con il concerto degli Original Sicilian Style. Da oggi il cuore medievale della città diventa il grande palcoscenico diffuso di Ursino Buskers, con 44 compagnie di circo, artisti italiani e internazionali, musica, teatro, giocoleria, acrobatica aerea, fuoco, laboratori e spettacoli per bambini e bambine.

Tra le novità più significative dell’edizione 2026 c’è Spazio Voli – Bastiano

Tra le novità più significative dell’edizione 2026 c’è Spazio Voli – Bastiano, dedicato al trapezio balan, disciplina proposta per la prima volta a Catania: una struttura aerea sulla quale vengono eseguite evoluzioni acrobatiche a otto metri di altezza. Protagonista la Compagnia PES, con Paola Caruso e Shay Wapniaz, che presenta Slam, spettacolo di trapezio volante, sospensione aerea, equilibrismo e giocoleria.

Al Castello, spazio al circo con il contorsionista proveniente dalle strade del Ghana Richard Circus e Twist Of Art, il clown argentino El Goma con The Atari Show, Simone Romanò con Hop-Hop, il giovane catanese Luca Lattuga e il Piccolo Circo Midulla Gammazita, con i bambini e le bambine del quartiere Angeli Custodi San Cristoforo.

Dopo tre anni Ursino Buskers torna anche in Piazza Maravigna, dove i Pupari Fratelli Napoli porteranno in scena, proprio sotto la loro storica bottega, l’Opera dei Pupi I Giuramenti di Rinaldo. Nella stessa piazza arriveranno dall’Ungheria Onetwomany Collective, Sophie Zoletnik e Lennart Paar, con uno spettacolo di acrobatica aerea infuocata e fire dance.

La musica sarà protagonista in Piazza dei Libri, con i siciliani Lautari e Lero Lero, il trio lettone Sutartronica e Hong Hong, suonatrice di Lubu, scacciapensieri di Taiwan, tra le più importanti ricercatrici e studiose di questo strumento.

Teatro e circo animeranno invece la Corte della GAM, con gli spettacoli di teatro di figura della Compagnia Riccardo e Margherita, la mostra di Riccardo Francaviglia, la Commedia dell’Arte con La Bottega dell’Attore, la stand-up e la narrazione di Smeralda Capizzi e il teatro fisico e circo contemporaneo con Chiara Serges.

Il Festival entra quest’anno ancora più profondamente nel quartiere con i Balconi di Quartiere e le Botteghe Artigiane di Quartiere

Il Festival entra quest’anno ancora più profondamente nel quartiere con i Balconi di Quartiere e le Botteghe Artigiane di Quartiere: spettacoli ospitati nelle abitazioni, performance teatrali e poetiche, musica rap e iniziative tra le botteghe di Via Transito. La storica murga napoletana Los Espositos – Figlia di Partenope e la Murga del Genio di Palermo porteranno tra le botteghe teatro itinerante di strada, musica e danza, insieme alle percussioni afro-brasiliane di Sambazita e a quelle dal mondo di BandaCircular.

Con questa scelta Ursino Buskers ribadisce il senso del manifesto 2026: “Tutta nostra la città”, per raccontare il centro storico come un luogo vivo e abitato, attraversato da una comunità che collabora e coopera e non come uno spazio destinato soltanto al passaggio. Per bambini e bambine torna anche Ursino Kids, nell’area Laterale Castello, con laboratori manuali, artistici e di narrazione organizzati insieme a numerose associazioni che operano sul territorio etneo. Ursino Buskers 2026 è organizzato dall’associazione Gammazita, in collaborazione con l’associazione Momu – Mondo di Musica, con la partecipazione del Comune di Catania | Bando Periferie – Palcoscenico Catania e Catania Summer Fest.