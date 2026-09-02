Università, in Sicilia oltre 5 mila nuovi posti letto per gli studenti: già disponibili 3.684 alloggi grazie al Pnrr

La Sicilia accelera sul fronte del diritto allo studio universitario con un investimento destinato a cambiare il volto dell’accoglienza per migliaia di studenti fuori sede. Sono infatti 5.074 i nuovi posti letto universitari previsti nell’Isola grazie al piano Housing del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), finanziato attraverso le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Un intervento che punta a rispondere a una delle principali difficoltà affrontate dagli studenti che scelgono di frequentare un ateneo lontano dalla propria città di residenza: la disponibilità di alloggi a prezzi accessibili. Dei nuovi posti programmati, 3.684 sono già stati realizzati e sono disponibili, mentre per gli altri 1.390 bisognerà attendere il 2027, quando saranno completati gli interventi già avviati.

Studenti fuori sede, già disponibili quasi 3.700 nuovi alloggi in Sicilia

I primi risultati del piano sono già concreti. Gli studenti universitari siciliani e quelli provenienti da altre regioni possono infatti accedere a 3.684 posti letto già disponibili, rivolgendosi agli enti regionali per il diritto allo studio oppure, nel rispetto di specifici criteri di merito, direttamente ai gestori delle residenze universitarie. La distribuzione degli alloggi interessa tutte le province siciliane, con numeri differenti legati alla presenza degli atenei, alla domanda abitativa e agli interventi finanziati dal programma nazionale. La provincia con il maggior numero di nuovi posti letto è quella di Catania, che può contare su 1.413 disponibilità. Seguono la provincia di Messina con 646 posti letto, Enna con 583 e Caltanissetta con 464. Importanti anche gli interventi nelle altre aree dell’Isola: la provincia di Agrigento dispone di 167 posti letto, Palermo di 137, Siracusa di 136, mentre chiudono la distribuzione territoriale Ragusa con 98 posti letto e Trapani con 40.

Housing universitario, altri 1.390 posti letto disponibili dal 2027

Il piano non si ferma agli alloggi già completati. Per garantire un ulteriore ampliamento dell’offerta abitativa universitaria, Cassa Depositi e Prestiti, incaricata della gestione della seconda tranche del bando per conto del Ministero dell’Università e della Ricerca, ha completato la sottoscrizione di tutti gli atti d’obbligo necessari. Si tratta di un passaggio fondamentale per consentire la realizzazione degli ulteriori 1.390 posti letto previsti in Sicilia, che saranno messi a disposizione degli studenti nel corso del 2027. L’obiettivo del programma è quello di aumentare in modo strutturale la disponibilità di residenze universitarie, riducendo il peso economico che spesso rappresenta un ostacolo per chi decide di intraprendere un percorso di formazione fuori dalla propria città.

Il ministro Bernini: “più alloggi rendono i nostri atenei più accessibili e attrattivi”

Il risultato raggiunto in Sicilia rientra in una strategia nazionale più ampia dedicata al potenziamento delle infrastrutture destinate agli studenti universitari. Il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha sottolineato il valore dell’intervento, evidenziando il ruolo degli alloggi come elemento centrale per rendere il sistema universitario più competitivo. “Il risultato raggiunto in Sicilia contribuisce a un traguardo fondamentale per tutto il Paese. Più alloggi rendono i nostri atenei più accessibili e attrattivi, rafforzando allo stesso tempo i territori che li ospitano”, ha dichiarato il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. Un investimento che, secondo il ministero, non riguarda soltanto il sostegno agli studenti ma anche la capacità delle città universitarie di attrarre giovani, competenze e nuove opportunità.

Diritto allo studio e università: nuovi alloggi per aumentare le opportunità degli studenti

Il tema degli studenti fuori sede rappresenta da anni una delle principali sfide del sistema universitario italiano. Il costo degli affitti e la scarsità di posti nelle residenze pubbliche possono infatti condizionare la libertà di scelta del percorso formativo, soprattutto per gli studenti provenienti da famiglie con minori possibilità economiche. Il piano Housing universitario finanziato dal Pnrr nasce proprio con l’obiettivo di ampliare l’offerta e rendere più concreto il principio del diritto allo studio, garantendo maggiori possibilità di accesso agli atenei indipendentemente dal luogo di provenienza. “Questi posti letto sono una risposta concreta al bisogno di alloggi per i fuori sede e un investimento sul diritto di ogni studente di scegliere liberamente dove formarsi”. Con i 5.074 nuovi posti letto previsti in Sicilia, il sistema universitario regionale compie quindi un passo avanti significativo, rafforzando la rete delle residenze e offrendo nuove opportunità a migliaia di giovani che scelgono gli atenei siciliani per costruire il proprio futuro.