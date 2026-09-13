Università di Messina protagonista al Congresso Nazionale della Fisica italiana con Salvatore Magazù

Il Premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio Parisi è intervenuto al 112° Congresso Nazionale della Società Italiana di Fisica (SIF) con la relazione su invito “Ricordo su Francesco Guerra”, nell’ambito della Sezione di Didattica e Storia della Fisica. Il Congresso SIF si è svolto a Firenze dal 7 all’11 settembre 2026 presso il Polo delle Scienze Sociali – Campus Novoli dell’Università degli Studi di Firenze e ha riunito studiosi e ricercatori italiani e internazionali che ha affrontato i principali ambiti della Fisica contemporanea, dalla ricerca fondamentale alle applicazioni, fino alla didattica e alla storia della disciplina.

Salvatore Magazù, professore ordinario di Fisica di Unime ha svolto funzioni di presidenza

Nell’ambito della Sezione VII – Didattica e Storia della Fisica, Salvatore Magazù, professore ordinario di Fisica dell’Università degli Studi di Messina e membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana degli Storici della Fisica e dell’Astronomia (SISFA), ha svolto funzioni di presidenza della Sezione e il ruolo di chairman della sessione dell’8 settembre, coordinando i lavori che hanno ospitato l’intervento del Premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio Parisi.

Il momento commemorativo dedicato a Francesco Guerra è stato introdotto da Magazù

Il momento commemorativo dedicato a Francesco Guerra è stato introdotto da Magazù, che ne ha richiamato il rilievo scientifico e il ruolo nel panorama della Fisica e nella Storia della Fisica italiana. La parola è quindi passata a Giorgio Parisi, che ha ripercorso aspetti della figura scientifica e umana di Guerra, restituendo il ricordo di uno studioso di grande rilievo e del suo contributo alla ricerca italiana. Il rapporto diretto tra i due ha conferito alla relazione una particolare intensità, facendo emergere il metodo, il rigore, la libertà intellettuale e l’originalità con cui Guerra affrontava i problemi della ricerca. A seguire è intervenuto il Matteo Leone dell’Università degli Studi di Torino, con un ulteriore approfondimento sulla figura di Guerra.

La presenza di Giorgio Parisi e il ricordo di Francesco Guerra, nella sessione coordinata da Salvatore Magazù, hanno costituito uno dei momenti più significativi del 112° Congresso Nazionale della SIF, richiamando l’attenzione sul valore della memoria scientifica e sulla Storia della Fisica italiana.