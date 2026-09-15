Università della Calabria, nuova scuola di Neurochirurgia: l’UniCal amplia l’offerta medica specialistica

L’Università della Calabria consolida il suo ruolo centrale nella formazione medica specialistica regionale e nazionale. Dopo il traguardo dello scorso anno, che ha visto raddoppiare i percorsi formativi, il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha confermato l’accreditamento per tutte le scuole di specializzazione già attive, valutando positivamente il consolidamento e i risultati raggiunti. A questo risultato si aggiunge un’ulteriore e importante novità per il territorio: l’attivazione della nuova scuola in Neurochirurgia.

“Il via libera del MUR a tutte le nostre scuole, arricchite dall’ingresso di Neurochirurgia, dimostra che l’impegno dell’UniCal per la sanità è solido, credibile e in continua espansione – ha dichiarato il rettore Gianluigi Greco –. Stiamo costruendo un polo d’eccellenza capace di elevare la qualità dell’assistenza sul territorio e, al contempo, offrire ai nostri giovani medici l’opportunità di formarsi ai massimi livelli restando in Calabria, diventando sempre più un punto di riferimento attrattivo anche per gli specializzandi provenienti da tutto il Paese. Inoltre, con questo risultato andiamo ad ampliare la copertura dei settori e degli ambiti specialistici, arricchendo il quadro degli specializzandi già operativi e attivi nelle strutture ospedaliere del territorio, garantendo nuova linfa e un prezioso supporto quotidiano alla sanità locale”.

Il panorama delle specializzazioni di area sanitaria offerte dall’UniCal si arricchisce e si rinnova anche nella sua dirigenza. Le dieci scuole già avviate sono state tutte riaccreditate: Anatomia patologica (diretta da Maria Raffaella Ambrosio), Chirurgia generale (Bruno Nardo), Chirurgia toracica (Franca Melfi), Ematologia (Massimo Gentile), Ginecologia e ostetricia (Maurizio Guido), Malattie dell’apparato cardiovascolare (Antonio Curcio), Medicina interna (Ciro Santoro), Nefrologia (Michele Provenzano), Otorinolaringoiatria (Elena Cantone) e Patologia clinica e biochimica clinica (Stefania Catalano). A queste si aggiungerà Neurochirurgia, diretta da Domenico La Torre.

Come iscriversi. Per i candidati medici, l’iter operativo per l’assegnazione entra ora nel vivo. La fase di scelta delle tipologie di scuola e delle relative sedi prenderà il via domani, mercoledì 16 settembre, e si chiuderà inderogabilmente martedì 22 settembre 2026 alle ore 12:00. In questa finestra temporale, i candidati sono chiamati a indicare le proprie preferenze, che risulteranno vincolanti per la successiva assegnazione.

L’assegnazione dei candidati alle Scuole sarà pubblicata giovedì 24 settembre 2026. A partire da quel momento, ed entro le ore 12:00 di venerdì 2 ottobre 2026, i medici assegnati saranno tenuti a perfezionare l’immatricolazione presso la scuola di destinazione. Gli esiti definitivi delle immatricolazioni verranno poi resi noti dal Cineca il 6 ottobre 2026, direttamente sulla pagina riservata di ciascun candidato all’interno del portale www.universitaly.it.

La data ufficiale di inizio delle attività didattiche per i nuovi specializzandi è fissata per il 2 novembre 2026. Ulteriori informazioni sulla procedura di iscrizione e sui posti disponibili saranno consultabili visitando la sezione dedicata alle scuole di specializzazione di area sanitaria del portale di ateneo.