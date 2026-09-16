Unione Europea, Nesci (Fdi): “Von der Leyen immagina un’Europa diversa dalla nostra”

“Il discorso sullo Stato dell’Unione conferma una distanza sulla visione dell’Europa che vogliamo costruire e che immaginiamo. Ci sono passaggi condivisibili, a partire dalla necessità di rafforzare la difesa dei confini esterni, ma restano differenze profonde sulle priorità economiche e territoriali dell’Unione”. Lo dichiara Denis Nesci, eurodeputato di Fratelli d’Italia-ECR, commentando l’intervento della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al Parlamento europeo: “Sul tema dell’immigrazione registriamo un cambio di passo importante. Von der Leyen ha annunciato un nuovo strumento europeo per reagire ai flussi migratori massicci e alle situazioni in cui l’immigrazione viene utilizzata come elemento di pressione. Anche Bruxelles ha compreso che i confini europei devono essere difesi. È la linea che il Governo di Giorgia Meloni sostiene da tempo e che abbiamo ribadito anche davanti alla gravissima crisi di Ceuta: l’immigrazione va governata, non subita”.

Per Nesci l’Europa non può rafforzarsi guardando esclusivamente alle grandi alleanze internazionali

Per Nesci, però, l’Europa non può rafforzarsi guardando esclusivamente alle grandi alleanze internazionali: “Mentre l’Europa guarda sempre più lontano non può dimenticare ciò che ha dentro: Regioni, aree interne, piccoli Comuni, territori rurali e comunità che ogni giorno combattono contro spopolamento e divari infrastrutturali”. “Per noi il Right to Stay – afferma Nesci – il diritto a restare, deve essere una delle priorità della nuova Europa. E questo significa difendere e rafforzare la politica di coesione, sostenere i territori più fragili e preservare risorse adeguate destinate a settori strategici come l’agricoltura. La competitività europea non si costruisce lasciando indietro una parte del continente”.

Critico il giudizio dell’eurodeputato sulle politiche energetiche e climatiche

Critico anche il giudizio dell’eurodeputato sulle politiche energetiche e climatiche: “Nel pieno di una vera e propria crisi – spiega Nesci – in cui il costo dell’energia continua a rappresentare uno dei principali problemi per il sistema produttivo europeo, non basta continuare a indicare decarbonizzazione e transizione verde come obiettivi. Dobbiamo spiegare come consentire alle nostre imprese di produrre a costi competitivi, investire, mantenere occupazione e confrontarsi con Stati Uniti e Cina. La transizione – conclude Nesci – deve essere sostenibile anche economicamente e socialmente. Così lasceremo solo macerie su imprese e territori già provati da questi mesi estremamente complessi”.