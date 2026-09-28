UniMeGames 2026, torna la grande festa dello sport universitario a Messina: tre giorni di gare, inclusione e spettacolo

Dal 2 al 4 ottobre l’Università di Messina, in collaborazione con l’Associazione Crescendo Incubatore, si immergerà nuovamente nell’energica e coinvolgente atmosfera degli UniMeGames, giunti alla V edizione. La manifestazione che trasforma lo sport in un ponte di inclusione, condivisione e appartenenza, prevede una serie di competizioni interdipartimentali che si svolgeranno tra la Cittadella Sportiva Universitaria dell’Annunziata, il campo Cappuccini ed il Corso Garibaldi, dove la domenica si terrà l’ormai consueto appuntamento con la UniMeRun. Accanto alle discipline consolidate sin dalla prima edizione – calcio, basket, pallavolo, tennis, nuoto 100 metri e nuoto staffetta 4×50 – ci saranno il tennis tavolo, le prove di atletica leggera: 100 metri, 400 metri, staffetta 4×100, salto in alto, salto in lungo e lancio del peso, mini-maratona (10,5 km). I centri “Mater Vitae” e “Zancle Trainig” arricchiranno il cartellone di eventi con i corsi di pilates e hirox.

Ci saranno anche momenti musicali nell’area della Club House, tornei di biliardino e burraco aperti al pubblico

Ci saranno anche momenti musicali nell’area della Club House, tornei di biliardino e burraco aperti al pubblico, un momento denominato “Swap Party”, con lo scambio di indumenti sportivi, presso il parcheggio della Palestra Polivalente e l’importantissimo capitolo dedicato al programma “Try This Ability” (con una dimostrazione di nuoto paralimpico nella vasca della piscina esterna) per porre l’accendo sul connubio tra inclusione, socialità, disabilità, sport e intrattenimento. Previsto anche il presidio AVIS e ADMO con autoemoteca.

Il calendario sarà ufficialmente inaugurato, venerdì 2 ottobre alle ore 9.15, con la Cerimonia d’Apertura caratterizzata dalla sfilata delle squadre sul rettangolo verde del campo di calcio e l’avvio delle prime gare alla Cittadella Sportiva. La giornata di sabato 3 ottobre sarà dedicata alle prove di atletica presso il campo Cappuccini ed allo svolgimento dei giochi in Cittadella. Nella mattinata di domenica 4 ottobre prenderanno il via le finali, mentre alle ore 9 – con partenza da Piazza Cairoli – sono previste sia la staffetta di 10 km riservata agli studenti universitari e sia l’avvio delle iscrizioni per la UniMeRun, gara aperta alla cittadinanza che, sin dalle ore 10, animerà il Corso Garibaldi. Ai nastri di partenza ci sarà anche ARunCity, nuovo social run club gratuito di Messina che unisce corsa, musica e aggregazione sociale senza alcuna competizione.

Durante le gare podistiche si esibirà anche il Coro d’Ateneo diretto dai Maestri Umberto e Giulio Arena. In serata, dopo la Cerimonia di Chiusura con premiazioni presso l’anfiteatro della Cittadella Sportiva Universitaria, ci sarà la festa con dj-set nei locali del Centro multiculturale Officina. Il 2 ottobre, in occasione della Cerimonia di Apertura dei giochi, è stata disposta la sospensione delle attività didattiche. Sono escluse dalla sospensione le attività didattiche relative al semestre aperto per l’accesso ai Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria.