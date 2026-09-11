UniMe rilancia il calcio: nuovo progetto per giovani e universitari, al comando un ex ACR Messina

La SSD UniMe rilancia la proposta calcistica per la stagione 2026/2027. La società universitaria vuole fortemente ridare slancio a una disciplina che concentra le attenzioni di universitari, ragazzi ed intere famiglie. Per rispondere a questi obiettivi, il team grigio-azzurro ha definito un nuovo organigramma, affidando il coordinamento generale del settore calcio ad Angelo Alessandro. L’esperto dirigente ha lavorato, in passato, con FC Messina, anche nelle indimenticabili annate agonistiche della Serie A, Camaro, Fondi, Arezzo, Città di Messina, ACR Messina e Football Club Messina. Nelle ultime annate è stato responsabile del settore giovanile e della scuola calcio proprio della SSD UniMe, direttore sportivo del Città di Taormina in Eccellenza, collaboratore dell’area scouting della Fair Play e, infine, responsabile dei vivai di Messina Futsal e Aga Messina.

“Ringrazio il CdA della SSD UniMe per la fiducia riposta in me – così Angelo Alessandro –. L’obiettivo comune è rilanciare il calcio, in particolare quello giovanile. Puntiamo a creare un movimento che sia identitario e si basi sulla voglia di divertirsi di bambini e ragazzi, che saranno seguiti da tecnici qualificati e di comprovata professionalità. Abbiamo superato una prima fase di stage e open day presso il campo di calcio in sintetico della Cittadella Sportiva Universitaria, mentre tra qualche giorno partiremo con l’attività della scuola calcio. È cominciata, inoltre, la preparazione delle squadre dei “grandi”, che disputeranno i campionati di Terza Categoria e Serie C2 regionale di calcio a 5 e che hanno in organico un bel numero di universitari del nostro Ateneo. Reputo ci siano le premesse per fare molto bene”.

È stato definito, intanto, lo staff tecnico. La squadra di Terza Categoria è stata affidata a Renato Sottile, allenatore che, nonostante la giovane età, vanta una brillante esperienza in panchina e diversi campionati vinti. Sottile ha sposato il progetto SSD UniMe con entusiasmo e voglia di fare bene. Le formazioni Under 17 e Under 15 saranno guidate rispettivamente da Marcello Zuco e Davide Nicolò, mentre la compagine di futsal sarà affidata al confermato Erminio Fazio, coadiuvato da Valerio Bucca.

Per tutte le informazioni è possibile contattare la segreteria della SSD UniMe ai numeri 090 6764679 e 090 6764682.