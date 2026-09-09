Unical Reparto Corse trionfa alla Formula SAE Italy 2026: vittoria nella categoria elettrica e nel Business Plan

Un’estate di successi per Unical Reparto Corse, il team dell’Università della Calabria impegnato nelle competizioni internazionali dedicate alla progettazione e realizzazione di vetture da competizione. Dopo la partecipazione alla Formula Student Alpe Adria in Croazia, la squadra calabrese ha concluso con risultati di grande rilievo la Formula SAE Italy 2026, disputata a Varano de’ Melegari. Il risultato più importante è arrivato nella categoria elettrica e nella Business Plan Presentation, dove Unical Reparto Corse si è imposto conquistando il primo posto nella graduatoria Absolute Overall. Un traguardo che conferma la crescita tecnica e organizzativa del gruppo e valorizza il lavoro svolto dagli studenti dell’Ateneo calabrese.

Accanto alla vittoria nella presentazione del progetto imprenditoriale, il team ha ottenuto prestazioni positive anche nelle prove dinamiche, raggiungendo un risultato particolarmente significativo: per la prima volta nella storia del reparto è stato completato l’Endurance con una vettura elettrica. Si tratta della prova più lunga e complessa della Formula SAE, un appuntamento pensato per mettere alla prova affidabilità, prestazioni e preparazione tecnica complessiva dei team universitari. Il completamento della gara rappresenta quindi un passaggio fondamentale nel percorso di sviluppo della squadra calabrese.

Il premio Most Friendly Team per lo spirito di collaborazione

Un ulteriore riconoscimento è arrivato direttamente dagli altri partecipanti alla competizione. I team presenti alla manifestazione hanno infatti assegnato a Unical Reparto Corse il premio Most Friendly Team, un riconoscimento che premia lo spirito di collaborazione, condivisione e confronto che ha caratterizzato la presenza dell’Università della Calabria durante l’intera competizione. Un premio che va oltre il risultato sportivo e tecnico, valorizzando il modo in cui il gruppo ha vissuto la manifestazione, mettendo al centro il confronto tra studenti, università e realtà provenienti da contesti differenti.

La Formula SAE Italy 2026 si chiude dunque con un bilancio estremamente positivo per Unical Reparto Corse, grazie ai risultati ottenuti nelle diverse prove e al consolidamento di un progetto che negli anni ha saputo crescere sotto il profilo tecnico e organizzativo. L’esperienza conferma il valore del lavoro svolto dagli studenti dell’Università della Calabria, impegnati in un’attività che unisce progettazione, competenze ingegneristiche, innovazione e capacità di lavorare in squadra.

La partecipazione alle competizioni internazionali rappresenta così non soltanto una sfida sportiva, ma anche un importante percorso formativo, capace di mettere gli studenti a confronto con problemi reali di progettazione e sviluppo nel settore automobilistico e tecnologico.