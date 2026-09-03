“Un’estate per tutti”, i ragazzi alla scoperta della Costa degli Dei tra inclusione e autonomia

L’esperienza a Sant’Irene è una delle attività del percorso estivo realizzato da Fondazione Valentia nell’ambito dell’intervento “La Mia Estate” dell’ATS di Spilinga. Le attività quotidiane sono ospitate dal Comune di Filandari. Il mare come luogo di scoperta, relazione e autonomia. I ragazzi di “Un’estate per tutti” hanno vissuto oggi una nuova esperienza nello scenario di Sant’Irene, a Briatico, trascorrendo una giornata alla scoperta della Costa degli Dei tra natura, territorio e condivisione.

L’iniziativa rappresenta una delle attività del campo estivo inclusivo realizzato da Fondazione Valentia ETS nell’ambito dell’intervento “La Mia Estate” dell’Ambito Territoriale Sociale di Spilinga, nato per favorire la partecipazione dei bambini e dei giovani con disabilità ad attività educative, ludico-ricreative, sportive e di socializzazione durante il periodo estivo.

“La Mia Estate” è una misura finanziata attraverso il Fondo Nazionale Politiche Sociali, in attuazione della D.G.R. Calabria n. 371 del 30 giugno 2026, ed è rivolta a minori e giovani con disabilità di età compresa tra 6 e 19 anni. Nell’ATS di Spilinga sono coinvolti i sedici Comuni che compongono l’Ambito, con Spilinga capofila.

“Un’estate per tutti” è quindi molto più di una singola giornata: è un percorso fatto di attività quotidiane, laboratori, momenti educativi e ricreativi, esperienze sul territorio e occasioni di socializzazione, con l’obiettivo di creare spazi nei quali ogni ragazzo possa sentirsi accolto, partecipe e protagonista.

Un ruolo importante nello svolgimento del progetto è ricoperto dal Comune di Filandari, che sta ospitando le attività quotidiane del campo estivo e mettendo a disposizione gli spazi necessari alla realizzazione del programma. Una collaborazione preziosa, che consente ai ragazzi di vivere con continuità le diverse esperienze previste e testimonia il valore della sinergia tra istituzioni, Terzo settore e comunità locali.

La giornata di oggi ha portato invece il gruppo a Sant’Irene, nel Comune di Briatico, dove i ragazzi sono stati accolti dall’APS Pesca Sportiva Sant’Irene.

Grazie alla disponibilità dell’associazione e dei suoi soci sono state messe a disposizione alcune imbarcazioni, consentendo ai partecipanti di vivere un’esperienza particolarmente significativa in mare e di osservare da una prospettiva nuova alcuni dei luoghi più suggestivi della costa briaticese.

Durante l’escursione i ragazzi hanno potuto conoscere lo Scoglio della Galea, storicamente conosciuto anche come Scoglio di Ulisse, e la Torre di Sant’Irene, entrando in contatto con il patrimonio naturalistico, paesaggistico e culturale della Costa degli Dei.

Ad accogliere il gruppo nella sede dell’associazione il presidente Antonino Lo Iacono, insieme ai soci Pino Bagnato, Gregorio Lo Iacono, Costantino Comerci, Vincenzo Mantegna e Salvatore Comerci. Le imbarcazioni utilizzate per l’uscita sono state messe a disposizione da Gregorio Lo Iacono, Antonino Lo Iacono, Vincenzo Mantegna e Salvatore Comerci.

Alla giornata hanno preso parte anche il sindaco di Briatico, Lidio Vallone, e l’assessore alle Politiche sociali Elena Staropoli, a testimonianza dell’attenzione dell’amministrazione comunale verso iniziative capaci di coniugare inclusione, socialità e valorizzazione del territorio.

«Il senso di questo progetto è racchiuso proprio in giornate come questa: creare opportunità concrete affinché ogni ragazzo possa vivere esperienze, conoscere il territorio, costruire relazioni e sentirsi pienamente parte della comunità. L’inclusione non può rimanere una parola: deve diventare quotidianità, partecipazione e possibilità», sottolinea Fondazione Valentia.

Il percorso di “Un’estate per tutti” proseguirà nelle prossime settimane con le attività programmate, mantenendo al centro i ragazzi, le loro capacità e il loro diritto a vivere pienamente occasioni di crescita, svago e socialità.

Fondazione Valentia ETS ringrazia l’Ambito Territoriale Sociale di Spilinga per il percorso avviato, il Comune di Filandari per l’accoglienza e il supporto quotidiano alle attività, il Comune di Briatico per la collaborazione alla giornata di Sant’Irene, l’APS Pesca Sportiva Sant’Irene e tutti i suoi soci per la straordinaria disponibilità e per aver messo a disposizione le imbarcazioni, oltre agli operatori, alle famiglie e a quanti stanno contribuendo alla realizzazione del progetto.

Perché “Un’estate per tutti” non è soltanto il nome di un progetto: è l’idea che esperienze, relazioni, emozioni e opportunità debbano essere davvero alla portata di tutti.