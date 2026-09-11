Un’eccellenza reggina ai Mondiali di Atletica di Copenaghen: nasce “E-Track”, il laboratorio di biomeccanica tascabile

C’è un pezzo di Reggio Calabria che, proprio in questi giorni, si appresta a conquistare la ribalta internazionale nel cuore della Scandinavia. Sebastiano Erbi, performance sport therapist cresciuto nella città dello Stretto e oggi di casa a Copenaghen, sarà tra i protagonisti del World Athletics Road Running Championships, l’attesissimo appuntamento iridato della corsa su strada in programma nel prossimo fine settimana nella capitale danese.

L’occasione è di quelle che lasciano il segno: l’Expo internazionale collegata ai Mondiali farà da palcoscenico per il lancio ufficiale di E-Track (Versione 1), un progetto all’avanguardia nato proprio dalla sua esperienza clinica e sul campo.

Cos’è E-Track e perché cambia le regole del gioco

Nel mondo della preparazione atletica e della biomeccanica, analizzare la falcata di uno sprinter o l’esplosività di un salto ha richiesto storicamente laboratori complessi, telecamere a infrarossi ingombranti e budget proibitivi. E-Track nasce per azzerare queste barriere. Si tratta di un vero e proprio “laboratorio portatile” racchiuso in un’applicazione, capace di sfruttare la tecnologia di cattura ad alta frequenza (120 fps) dei dispositivi moderni per restituire in pochi istanti metriche millimetriche su sprint e test pliometrici come il Drop Jump.

“Un progetto che unisce intuito clinico, ricerca scientifica e innovazione tecnologica, portando con orgoglio le mie radici e il Dna reggino direttamente nei contesti dell’alta performance mondiale“, spiega Sebastiano.

La sfida social: Reggio chiamata a spingere E-Track verso i 1000 follower

“L’obiettivo fissato per il debutto all’Expo è chiaro: presentare il sistema agli addetti ai lavori internazionali e raccogliere i primi “early adopters” attorno a una tecnologia destinata a cambiare il lavoro di coach e preparatori. Tuttavia, la tabella di marcia si scontra con un ostacolo digitale: le rigide policy di Instagram che impediscono di trasmettere dirette streaming da eventi di questa portata senza aver prima tagliato il traguardo dei 1.000 follower sul profilo ufficiale della piattaforma (@etrack_vision).

Da qui l’appello che rivolgo direttamente alla mia comunità d’origine, agli appassionati di sport, ai tecnici e a chiunque voglia sostenere un’eccellenza reggina affacciata sull’arena globale.

Vogliamo raccontarvi l’Expo di Copenaghen in tempo reale, portandovi dentro il nostro stand al Forum e mostrando dal vivo i test dei nostri atleti e le potenzialità di E-Track. Per farlo, però, abbiamo bisogno della spinta della nostra gente. Chiedo ai reggini di fare un piccolo gesto e regalarci quel ‘Segui’ che ci serve per sbloccare le dirette IG. Portiamo idealmente tutta Reggio con noi su quel palco internazionale“.

“Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Tra pochi giorni i riflettori del World Athletics Road Running Championships si accenderanno sui campioni del mondo della corsa su strada a Copenaghen, e in questa vetrina globale si parlerà anche calabrese. Per non perdere neanche un secondo di questa avventura e permettere al mio team di trasmettere le demo in diretta dallo stand, basta connettersi a Instagram e seguire il profilo @etrack_vision“, conclude Sebastiano Erbi.