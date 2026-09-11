Un’eccellenza reggina ai Mondiali di Atletica di Copenaghen: nasce “E-Track”, il laboratorio di biomeccanica tascabile

Il performance sport therapist reggino Sebastiano Erbi, da anni radicato nella capitale danese, porta la sua innovazione sul palcoscenico globale del World Athletics Road Running Championships. Ma per condividere la diretta streaming del debutto dall'Expo danese, scatta la chiamata alle armi per la cittadinanza reggina: “Aiutateci a superare i 1000 follower su Instagram”

Sebastiano Erbi e Jacob Kiplimo

C’è un pezzo di Reggio Calabria che, proprio in questi giorni, si appresta a conquistare la ribalta internazionale nel cuore della Scandinavia. Sebastiano Erbi, performance sport therapist cresciuto nella città dello Stretto e oggi di casa a Copenaghen, sarà tra i protagonisti del World Athletics Road Running Championships, l’attesissimo appuntamento iridato della corsa su strada in programma nel prossimo fine settimana nella capitale danese.

L’occasione è di quelle che lasciano il segno: l’Expo internazionale collegata ai Mondiali farà da palcoscenico per il lancio ufficiale di E-Track (Versione 1), un progetto all’avanguardia nato proprio dalla sua esperienza clinica e sul campo.

Cos’è E-Track e perché cambia le regole del gioco

Nel mondo della preparazione atletica e della biomeccanica, analizzare la falcata di uno sprinter o l’esplosività di un salto ha richiesto storicamente laboratori complessi, telecamere a infrarossi ingombranti e budget proibitivi. E-Track nasce per azzerare queste barriere. Si tratta di un vero e proprio “laboratorio portatile” racchiuso in un’applicazione, capace di sfruttare la tecnologia di cattura ad alta frequenza (120 fps) dei dispositivi moderni per restituire in pochi istanti metriche millimetriche su sprint e test pliometrici come il Drop Jump.

Un progetto che unisce intuito clinico, ricerca scientifica e innovazione tecnologica, portando con orgoglio le mie radici e il Dna reggino direttamente nei contesti dell’alta performance mondiale“, spiega Sebastiano.

La sfida social: Reggio chiamata a spingere E-Track verso i 1000 follower

L’obiettivo fissato per il debutto all’Expo è chiaro: presentare il sistema agli addetti ai lavori internazionali e raccogliere i primi “early adopters” attorno a una tecnologia destinata a cambiare il lavoro di coach e preparatori. Tuttavia, la tabella di marcia si scontra con un ostacolo digitale: le rigide policy di Instagram che impediscono di trasmettere dirette streaming da eventi di questa portata senza aver prima tagliato il traguardo dei 1.000 follower sul profilo ufficiale della piattaforma (@etrack_vision).

Da qui l’appello che rivolgo direttamente alla mia comunità d’origine, agli appassionati di sport, ai tecnici e a chiunque voglia sostenere un’eccellenza reggina affacciata sull’arena globale.

Vogliamo raccontarvi l’Expo di Copenaghen in tempo reale, portandovi dentro il nostro stand al Forum e mostrando dal vivo i test dei nostri atleti e le potenzialità di E-Track. Per farlo, però, abbiamo bisogno della spinta della nostra gente. Chiedo ai reggini di fare un piccolo gesto e regalarci quel ‘Segui’ che ci serve per sbloccare le dirette IG. Portiamo idealmente tutta Reggio con noi su quel palco internazionale“.

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Tra pochi giorni i riflettori del World Athletics Road Running Championships si accenderanno sui campioni del mondo della corsa su strada a Copenaghen, e in questa vetrina globale si parlerà anche calabrese. Per non perdere neanche un secondo di questa avventura e permettere al mio team di trasmettere le demo in diretta dallo stand, basta connettersi a Instagram e seguire il profilo @etrack_vision“, conclude Sebastiano Erbi.

Leggi altri articoli di Sport
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google