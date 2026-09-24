Una violoncellista americana a Laureana di Borrello: tutto pronto per il recital di Sujari Britt alla Casa della Musica

Un appuntamento di grande prestigio internazionale arricchirà il calendario culturale di Reggio Calabria. Sabato 26 settembre 2026 alle ore 18.30, alla Casa della Musica, è in programma un evento dedicato alla musica contemporanea con protagonista la violoncellista americana Sujari Britt, artista di fama mondiale chiamata a eseguire un repertorio che attraversa alcune delle più importanti esperienze compositive del Novecento e della contemporaneità. Sul palco saranno proposte musiche di Alfred Schnittke, Sofija Asgatovna Gubajdulina, Luciano Berio, Lera Auerbach, Philip Glass e della stessa Sujari Britt.

L’iniziativa è organizzata da AMA Calabria in collaborazione con l’Associazione Paolo Ragone e con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, dell’Assessorato regionale alla Cultura e della Città Metropolitana di Reggio Calabria. L’appuntamento rappresenta un’occasione per il pubblico reggino di incontrare una delle interpreti più apprezzate del panorama internazionale del violoncello, protagonista di una carriera costruita tra grandi sale da concerto, prestigiose orchestre e collaborazioni con alcuni dei più importanti musicisti contemporanei.

La carriera internazionale di Sujari Britt

Dopo aver conseguito il Bachelor of Music alla prestigiosa Manhattan School di New York, il Master of Cello alla Sibelius Academy di Helsinki e il Professional Diploma alla Royal Academy di Londra, Sujari Britt ha intrapreso una brillante carriera internazionale, esibendosi in oltre 150 concerti come solista con orchestra. Il suo talento è emerso fin dalla giovane età: a soli 8 anni fu invitata dal presidente degli Stati Uniti Barack Obama a esibirsi come solista alla Casa Bianca insieme alla celebre violoncellista americana Alisa Weilerstein. Quella performance contribuì a farla conoscere come uno dei giovani prodigi più affermati della musica classica mondiale.

Nel corso della sua carriera Sujari Britt ha collaborato con importanti artisti e formazioni musicali come la New York Philharmonic Orchestra, Joshua Bell, Alisa Weilerstein, Midori, Gil Shaham, Kronos Quartet e Sting. Si è esibita come solista in alcuni dei luoghi più prestigiosi del mondo, tra cui la Carnegie Hall, il Lincoln Center, la Metropolitan Opera House, il Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, il Beacon Theatre e il DC Harman Center. La sua attività concertistica l’ha portata a esibirsi con alcune delle più importanti orchestre degli Stati Uniti, dell’Europa e dell’Asia, tra cui la West Michigan Symphony Orchestra, la Cincinnati Symphony Orchestra, la Chicago Symphony Orchestra, la Queens Symphony Orchestra, la Memphis Symphony Orchestra e la Adrian Symphony Orchestra.

Dai festival europei all’Asia: un percorso senza confini

L’attività artistica di Sujari Britt si è sviluppata anche attraverso numerosi progetti di cooperazione culturale internazionale e partecipazioni ai principali festival dedicati al violoncello. In Europa è stata ospite del Cellofest di Helsinki, organizzato dalla Sibelius Academy, esibendosi nella sala Musiikkitalo e partecipando agli eventi del Taidepiste in Finlandia. In Asia ha preso parte al Beijing Super Cello Festival di Pechino, dove ha eseguito il concerto di Lalo per violoncello e orchestra con la Orchestrei Române de Tineret. In Nord America è stata protagonista al C2 Montreal per “Transformative Collisions” e al Neopolitan Connection in Canada, con appuntamenti a Montreal e Toronto.

Sujari Britt viene inoltre invitata regolarmente al Midori and Friends Music Festival, dove si esibisce insieme alla violinista Midori e ad altri artisti di fama mondiale. Nel suo percorso figurano anche concerti al Madison Square Garden, alla Gary Historic and Cultural Society dell’Indiana e alla Miami Bach Society. È stata nominata “StayThirsty Spotlight Artist” ed è stata ospite del programma televisivo di Katie Couric sulla ABC. Nel 2011 è stata inserita tra i “100 History Makers in the Making” della NBC, ulteriore riconoscimento di una carriera iniziata giovanissima e cresciuta sui palcoscenici più importanti del mondo.

Per le sue esibizioni Sujari Britt utilizza un prezioso violoncello Neuner e Hornsteiner del 1700, uno strumento storico generosamente messo a disposizione dalla Carlsen Cello Foundation. Sarà proprio questo straordinario strumento ad accompagnare il concerto della Casa della Musica, offrendo al pubblico un incontro tra la grande tradizione del violoncello e le nuove espressioni della musica contemporanea.