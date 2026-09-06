Una domenica di emozioni azzurre: Antonelli leggenda a Monza in F1, l’Italvolley d’argento agli Europei

Una domenica da passare sul divano a fare il tifo, urlare, incrociare le dita. Una classica domenica all’insegna dello sport. Ora che le soleggiate domeniche al mare stanno lasciando, piano piano, spazio a quelle da passare sul divano, almeno per i tifosi, si torna a fare festa con gli amici, in famiglia, davanti alla tv, lo smartphone e per i più fortunati direttamente dal vivo. L’Italia sta vivendo un grande momento a livello sportivo, calcio a parte. E non è un caso che calato l’hype per il pallone (insieme, ovviamente, alle prestazioni sportive), gli altri sport ne abbiano beneficiato in termini di attenzione, ma anche e soprattutto in qualità.

In attesa di vedere la Ferrari tornare a dominare davvero (Leclerc a muro al secondo giro, 6° Hamilton), i tifosi italiani di Formula 1 sognano davanti al golden boy dei motori italiani, Kimi Antonelli. Il giovane pilota della Mercedes parte 19° in griglia e vince a Monza, davanti al suo pubblico, con una rimonta da applausi. Una vittoria leggendaria: l’ultimo fu Ludovico Scarfiotti su Ferrari, nel 1966. Completano il podio Russell e Verstappen.

L’Italia del Volley femminile d’argento agli Europei

Sull’onda lunga del trionfo di Antonelli si arriva dritti in Turchia per la finalissima degli Europei di volley. In campo l’Italia di Julio Velasco che, dopo un grande percorso nella rassegna continentale, si è arresa solo in finale alla Turchia, campione in carica e padrone di casa, sostenuta dal tifo caldissimo di Istanbul. Egonu e compagne, avanti 1-2 si sono fatte rimontare cedendo al tie-break (25-16, 22-25, 25-12, 21-25, 10-15). C’è un pezzo d’Italia anche nell’oro della Turchia: il CT Daniele Santarelli è l’artefice del successo turco.