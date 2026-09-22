Una cittadina di Reggio Calabria scrive al Comitato Guastafeste: “mi ritrovo pienamente nell’iniziativa”, e propone una nuova idea per le giostre

Dopo il dibattito aperto dal Comitato Guastafeste su StrettoWeb sulla gestione degli spazi della Festa della Madonna della Consolazione, arriva una nuova proposta da parte di una cittadina di Reggio Calabria, che rilancia il tema dell’ubicazione del Luna Park e suggerisce una possibile alternativa per valorizzare una delle aree più discusse della città.

“Al Comitato Guastafeste. Ho letto con gioia di questa iniziativa, nella quale mi ritrovo pienamente. Un’idea sull’ubicazione del Luna Park che quest anno mi tamburellava in mente era Arghilla’, posto bellissimo che potrebbe trovare nella festa un modo x rivivere, escluderei Campo Calabri che e’ un altro Comune, su un luna Park stabile bisogna avere una conoscenza molto approfondita prima di proporre. ARghilla’ ha gli spazi anche lontano da abitazioni, strade ampie e buona accessibilita’. Una altro elemento su cui lavorare sono i trasporti all’interno del territorio reggino, parcheggi vicino via Marina ce ne sono ma la presenza di mezzi pubblici funzionanti per raggiungere l’area del Duomo e dei festeggiamenti potrebbero dare una svolta. C’è tanto da fare e da dire ma x ora mi fermo qui. Grazie Saluti. Mattia Claudia Battaglia”.