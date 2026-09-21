Un produttore reggino diventa selezionatore ufficiale per tv, talent e major discografiche | NOME

Nel quadro dell’evoluzione e del rafforzamento del comparto discografico indipendente italiano, il produttore musicale reggino Silvio Pacicca ricopre l’incarico di selezionatore ufficiale per candidature destinate a produzioni televisive, spettacoli dal vivo, Talent Nazionali e co-produzioni in collaborazione con le Major discografiche. Tale prestigioso traguardo operativo si fonda su una fitta rete di collegamenti con partner internazionali di primario livello e sull’operatività condotta nel pieno rispetto dei mandati e statuti SCF Italia e AFI (Associazione Fonografici Italiani). L’incarico attesta ufficialmente la solidità, la trasparenza e la rigorosa competenza di scouting maturate nel corso di una pluriennale attività nel settore della produzione e della tutela dei diritti fonografici.

Oltre all’attività di produzione, Pacicca vanta una consolidata consuetudine con il palcoscenico e il piccolo schermo, essendosi già affacciato in passato in veste di showman in vari format televisivi. Tale sensibilità artistica trova oggi continuità anche nei moderni canali digitali, attraverso frequenti dirette su TikTok che costituiscono un osservatorio privilegiato per l’ascolto e l’incontro con numerosi artisti emergenti di grande talento. In questa stessa direzione si inserisce l’intento di realizzare a breve una serie di Masterclass mirate, concepite per formare i giovani talenti, condividere competenze tecniche e artistiche e offrire loro un canale di contatto diretto e qualificato.

Attraverso questa qualifica, la struttura guidata da Pacicca si accredita formalmente quale presidio e raccordo strategico tra il comparto della produzione indipendente, i grandi network radiotelevisivi e l’industria discografica maggiore, garantendo standard di conformità amministrativa, artistica e qualitativa di alto profilo.

“Il riconoscimento di questo mandato rappresenta un passaggio fondamentale per assicurare ai progetti discografici e agli artisti emergenti un canale di accesso regolamentato, autorevole e istituzionale”, dichiara il produttore Silvio Pacicca. “Il nostro impegno costante è orientato a fornire un posizionamento di assoluto rigore professionale, tutelando la qualità artistica e rispondendo alle complesse esigenze del mercato contemporaneo attraverso processi limpidi e tracciabili”.

Con un catalogo esteso e una rete di collaborazioni consolidate con artisti di rilievo, la realtà guidata da Pacicca riconferma la propria missione: coniugare l’agilità della filiera indipendente con la rigorosa autorevolezza richiesta dai grandi circuiti dello spettacolo e della distribuzione globale.