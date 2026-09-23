Un giovane di Monasterace fra i 250 selezionati in Italia per la Summer School della Scuola di Politiche | NOME

Il Monasteracese Nicola Arcidiacono, Presidente del Circolo dei Giovani Democratici di Locri e Responsabile Sanità dei Giovani Democratici Calabria, è stato selezionato tra i 250 giovani in tutta Italia per partecipare, dal 18 al 20 settembre 2026, alla Summer School della Scuola di Politiche a Cesenatico, fondata nel 2015 da Enrico Letta, dove si preparano i futuri dirigenti politici alla vita pubblica nazionale e internazionale.

In questi tre giorni il giovane dirigente calabrese della giovanile del Partito Democratico, tra dibattiti tenuti da docenti universitari, giuristi, economisti, imprenditori, HR (responsabili di risorse umane) e start-up, ha avuto l’occasione di vedere le modalità di reclutamento e di valorizzazione delle risorse umane, oltre a stimolare la propria capacità di lavorare in squadra, di confrontarsi con chi ha idee e storie diverse dalle proprie, di interpretare con occhi critici le derive del nostro tempo provando a trovare delle soluzioni, rafforzando il ruolo dell’Europa in un mondo che cambia rapidamente.

Di particolare rilevanza la partecipazione ai panel intitolati: La Repubblica delle Donne, con Silvana Sciarra, già Presidente della Corte Costituzionale, Paolo Massa, Sovrintendente dell’Archivio Storico della Camera dei Deputati, e Carla Bassu, professoressa di Diritto Pubblico comparato all’Università di Sassari e direttrice della Scuola di Politiche; Algoritmo e Polis: l’IA alla prova della Democrazia, con il senatore democratico Antonio Nicita, professore ordinario di Politica Economica all’Università LUMSA, e la giornalista Federica Meta, direttrice della testata giornalistica Corcom; L’Europa che dobbiamo ancora costruire, con Enrico Letta, accademico e già deputato, Presidente del Consiglio de ministri e Segretario del Partito Democratico, nonché fondatore della scuola stessa.

Altre tematiche trattate sono state la transizione energetica con Roberto Tasca, Presidente dell’azienda A2A; il futuro del mercato unico europeo, con Tullio Ambrosone, direttore dell’AREL Single Market Lab, un progetto interno all’agenzia di ricerca e legislazione AREL, fondata da Beniamino Andreatta, con finalità di sviluppare proposte innovative per rafforzare l’economia e l’integrazione europea, oltre che ad Alessio Piazza, coordinatore della segreteria di Enrico Letta e collaboratore di diverse associazioni nazionali e internazionali; Il rovescio della democrazia, con Giovanni Orsina, professore ordinario di Storia Contemporanea all’Università LUISS Guido Carli e collaboratore per diverse testate giornalistiche internazionali, e Annalisa Cangemi, giornalista di Fanpage.it.

Al temine della tre giorni, Arcidiacono ha dichiarato: “l’esperienza vissuta in questi tre giorni è stata bellissima e altamente formativa. Torno a casa arricchito professionalmente, politicamente ed umanamente stringendo legami con ragazze e ragazzi da ogni parte d’Italia. L’obiettivo è che quanto imparato qui possa metterlo in pratica in Calabria dove opero quotidianamente e nel resto d’Italia”.