Un calabrese in vetta! La Lazio di Gattuso sbanca Venezia e Lotito gongola: è 1° posto con Roma e Inter, miglior avvio di sempre della storia

Un calabrese di nascita. Un altro che, una squadra calabrese, l’ha recentemente rilevata. La Lazio vola in vetta alla Serie A e regala una nuova grande soddisfazione a Claudio Lotito. I biancocelesti conquistano il successo nell’anticipo serale del sabato sul campo del Venezia, imponendosi per 0-2 e raggiungendo il primo posto in classifica insieme a Roma e Inter, tutte a quota 13 punti. Una serata perfetta per la squadra guidata da Rino Gattuso, che continua il suo percorso senza sconfitte e conferma la solidità di una Lazio capace di colpire nei momenti decisivi e gestire anche le difficoltà. Un calabrese in vetta alla Serie A, con l’allenatore di Corigliano-Rossano protagonista di un avvio di stagione da protagonista. Per la Lazio è un risultato storico: è il miglior avvio di sempre della storia del club.

Zaccagni e Noslin decidono la sfida: due gol a inizio ripresa

Dopo un primo tempo a reti bianche, con Yeboah che al quarto d’ora ha graziato i biancocelesti su rigore, la partita si è accesa nella ripresa. La Lazio ha trovato il vantaggio grazie a Mattia Zaccagni, freddissimo dal dischetto nel trasformare il calcio di rigore che ha aperto la strada al successo biancoceleste. Pochi minuti più tardi è arrivato anche il raddoppio firmato da Tijjani Noslin, bravo a sfruttare l’occasione costruita dalla squadra di Gattuso e a mettere il risultato in cassaforte. Due colpi pesanti che hanno indirizzato definitivamente la sfida del Pier Luigi Penzo e permesso alla Lazio di portare a casa tre punti fondamentali nella corsa ai vertici della classifica.

Gattuso imbattuto, Lazio protagonista: Lotito si gode il primato

Il successo di Venezia certifica il grande impatto di Gattuso sulla Lazio. L’allenatore calabrese mantiene la squadra imbattuta e la porta in cima alla classifica dopo un avvio di campionato caratterizzato da continuità, carattere e risultati. Il tecnico ha costruito una formazione capace di soffrire nei momenti complicati e di sfruttare al massimo gli episodi favorevoli, una caratteristica fondamentale in un campionato equilibrato come la Serie A. Dall’altra parte, Claudio Lotito può sorridere: la Lazio è prima, con gli stessi punti di due grandi rivali come Roma e Inter. I nerazzurri, infatti, hanno pareggiato oggi per 2-2, lasciando spazio alla squadra biancoceleste per agganciare la vetta.

Una notte da capolista per la Lazio

La vittoria del Penzo rappresenta molto più di un semplice successo esterno. È una dichiarazione di forza di una Lazio che sta trovando identità e convinzione, trascinata da un allenatore che ha portato entusiasmo e mentalità vincente. La classifica ora racconta una realtà importante: dopo cinque giornate, la Lazio è lassù, al comando della Serie A insieme a Roma e Inter. E il primo posto porta anche la firma di un calabrese, Rino Gattuso, protagonista di un inizio di stagione che fa sognare i tifosi biancocelesti.