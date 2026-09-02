“Un bosco che canta”, domenica la presentazione dello studio ornitologico sugli uccelli nidificanti dei Giganti della Sila

Domenica 6 settembre ore 10:00 a Casino Mollo presso la riserva gestita dal FAI “I Giganti della Sila” presentazione dello studio ornitologico sugli uccelli nidificanti dei Giganti della Sila e delle aree limitrofe. Tre anni di certosine ricerche hanno svelato i “segreti” ornitologici di un luogo magico e straordinario anche per gli uccelli. Le attività di monitoraggio sono state realizzate dal Gruppo Locale di Conservazione 121 Sila (Glc Lipu Sila), grazie alla sinergia con la direzione della riserva FAI I Giganti della Sila e la collaborazione della Società Ornitologica Italiana.

Il lavoro restituisce la prima check-list degli uccelli che nidificano ai Giganti della Sila

Il lavoro restituisce la prima check-list degli uccelli che nidificano ai Giganti della Sila e nelle aree strettamente contigue. Ben 60 le specie di uccelli rilevate di cui il 40% d’interesse comunitario e conservazionistico. La prima indagine pluriennale su scala nazionale dedicata esclusivamente all’avifauna nidificante di un bene gestito dal FAI. Lo studio scientifico è stato già pubblicato sul 50° volume de Gli Uccelli D’Italia – all’interno dell’inserto “Speciale Sila” edito dalla Società Ornitologica Italiana, disponibile per la consultazione presso alcune tra le piu importanti biblioteche e librerie pubbliche nazionali, regionali e locali. La ricerca scientifica sugli uccelli nidificanti nella Riserva Biogenetica “I Giganti della Sila” è stata pubblicata a dicembre 2025 ed è disponibile consultando il laboratorio “LAB GLC LIPU SILA” di ResearchGate al seguente indirizzo: https://share.google/dv0kxEYHaXeBVTluz.

Un contributo fondamentale per conoscere, valorizzare e continuare a tutelare la straordinaria biodiversità che trova rifugio tra i grandi patriarchi di uno dei luoghi naturali più iconici e importanti della Calabria.Saranno presenti gli autori della ricerca: Gianluca Congi (Vicepresidente Società Ornitologica Italiana e Coord. del Glc Lipu Sila) e Tommaso Talerico (Fai e membro del Glc Lipu Sila). Evento gratuito aperto a tutti: domenica 6 settembre 2026 – ore 10.00 – presso la riserva I Giganti della Sila all’interno del Casino Mollo, nel Parco Nazionale della Sila in loc. Fallistro (Spezzano della Sila – CS).