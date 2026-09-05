Un americano a Reggio, Love si presenta alla Viola: “città meravigliosa. Mi ispiro a Lillard”

Nuovo volto, nuove energie, tanta voglia di stupire. Daniel Love è l’ultimo arrivo in casa Viola e si è presentato con la grinta e l’entusiasmo di chi vuole lasciare il segno. L’esterno americano ha raccontato le prime impressioni sulla città, il gruppo e le ambizioni per la stagione che sta per cominciare. “Finora è stato fantastico”, esordisce Love. “La città è meravigliosa, molto accogliente. Il team, il club, tutto è stato davvero positivo e professionale. Tutti i ragazzi mi hanno accolto benissimo, quindi finora è stata una grande esperienza”. Una prima settimana all’insegna dell’integrazione, con un gruppo che sembra aver già trovato la giusta chimica.

Secondo la guardia, la chiave sarà l’unione: “penso che saremo una squadra super connessa. Saremo un grande gruppo di ragazzi, con una grande chimica. Fuori dal campo andiamo già d’accordo, e questo si tradurrà in campo”. L’identità della squadra? “Vogliamo concentrarci sulla difesa, per poi tradurre tutto in attacco, spingendo quando possiamo e eseguendo i giochi quando serve. Saremo una squadra che può fare tante cose diverse e attaccare in molti modi. Penso che sarà una buona stagione”.

Sull’amichevole di Ruvo, Love ammette: “è stata una bella esperienza. Non sapevo bene cosa aspettarmi. Ci allenavamo da circa dieci giorni e pensavo stessimo andando bene. Stiamo crescendo giorno dopo giorno. La partita è stata positiva: tante cose buone da portare via e qualcosina da migliorare. Nel complesso, è stato un passo avanti per avvicinarci all’inizio del campionato”.

“Che tipo di giocatore e persona sono? Sono molto appassionato del gioco. Voglio dare tutto ogni volta che scendo in campo e non dare mai nulla per scontato. Quando ho una possibilità, voglio dare il massimo”. Sul piano tecnico: “voglio attaccare il gioco a tre livelli in attacco. In difesa, voglio portare intensità, rimbalzare, rubare palloni. Voglio essere un giocatore che possa incidere in tanti modi diversi”.

Sugli idoli del basket: “ne ho un paio. Damian Lillard è quello che ho seguito crescendo, ho visto i suoi documentari. E anche Steph Curry, ha scelto la strada più difficile, ha sempre lavorato duro. Curry per come ha cambiato il gioco: uno dei migliori playmaker di sempre, questo dice tutto”.

Alla domanda se conoscesse la storia del club, Love ammette: “no. Quando ho sentito parlare della Viola per la prima volta, ho cercato su internet. Ho visto la città, era bellissima. Ho visto qualche post su Manu Ginobili che ha giocato qui. Il mio agente mi ha raccontato la storia del club, che era in Serie A e poi in A2. È un club prestigioso, ha giocato ai massimi livelli. Voglio solo far parte di questo processo e restituire qualcosa al club”.

“Voglio vivere una grande stagione, stare bene con i ragazzi, fare parte della comunità e naturalmente vincere più partite possibile. Fare la differenza e avere un grande anno”.

Il messaggio ai tifosi: “questa stagione sono sicuro sarà grandiosa. Stiamo lavorando tutti duramente per prepararci. Penso che metteremo in scena un grande spettacolo, vinceremo partite e abbiamo sicuramente bisogno dei tifosi e della comunità per sostenerci e accompagnarci in questo percorso”.