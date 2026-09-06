Tycke Sport Lamezia, impresa ai Campionati Italiani di Air Badminton: è bronzo tricolore | FOTO

In archivio con un trionfo straordinario ed emozionante i Campionati Italiani di Air Badminton a Palermo per la Tycke Sport ESD Excellence Lamezia. Alla sua primissima partecipazione a una fase finale nazionale e al suo primo anno in assoluto di attività agonistica, la società lametina conquista una memorabile medaglia di bronzo, salendo sul terzo gradino del podio tricolore. Un risultato insperato ma ampiamente meritato sul campo, arrivato al cospetto delle vere e proprie corazzate dello sport italiano: colossi come il BC Milano (forte di 8 Scudetti in bacheca), i campioni d’Italia in carica delle Piume d’Argento e i padroni di casa del Città di Palermo. Confrontarsi e stare al passo con realtà di questo spessore agonistico valorizza in modo immenso il percorso compiuto dalla nostra società.

Il plauso agli Atleti e allo Staff Tycke Sport

La dirigenza intende ringraziare ad uno ad uno i protagonisti di questo traguardo:

Yamin Hossain e RS Minhaz Shariar, per la grinta, il talento e la determinazione inesauribile dimostrati in ogni singolo scambio;

I giovani atleti lametini Alessio Cimino e Benedetta Andricciola, per la determinazione, la tenacia, il fondamentale apporto tecnico e il grande spirito di squadra che hanno mostrato in ogni incontro.

Un ringraziamento speciale e doveroso va a tutto lo Staff della Tycke Sport: al Mister e Presidente Pasquale Cimino, al Direttore Tecnico Raso e a tutti i dirigenti, tecnici e volontari che, con il proprio sacrificio personale, l’abnegazione e l’impegno economico privato, hanno reso possibile questa trasferta e questo storico risultato.

Fair play, ospitalità e presenza dei vertici FIBa

La Tycke Sport rivolge un sentito omaggio all’organizzazione curata dall’ASA ospitante guidata da Paolo Caracausi, Presidente dell’ASA “Piume d’Argento”, per la splendida accoglienza riservata alla delegazione e per l’esemplare fair play mostrato in campo.

La cerimonia di premiazione ha visto la prestigiosa partecipazione delle massime autorità sportive: il Presidente Nazionale FIBa Carlo Beninati e il Presidente Regionale FIBa Sicilia Salvatore Plaia, che hanno plaudito con entusiasmo al percorso del team calabrese.

Un messaggio di attenzione e valorizzazione per la Città di Lamezia Terme

“Questo podio nazionale vuole essere un segnale di speranza e un invito all’attenzione per l’intero tessuto cittadino e istituzionale di Lamezia Terme», sottolinea la dirigenza della Tycke Sport ESD. «Il traguardo raggiunto dimostra come la nostra città custodisca realtà ed eccellenze capaci di rappresentare con orgoglio la Calabria ai massimi livelli nazionali. Ci auguriamo che questo risultato possa accendere i riflettori su un percorso sportivo e sociale di assoluto rilievo, favorendo una sempre maggiore vicinanza e condivisione attorno alla nostra realtà, affinché l’eccellenza del badminton lametino continui a crescere e a portare in alto il nome del territorio“.

Prospettive future: la direttrice Lamezia – Catanzaro – Crotone

L’Air Badminton continuerà a crescere in Calabria. La Tycke Sport prosegue la propria azione di promozione lungo l’asse strategico Lamezia Terme – Catanzaro – Crotone e, già nei prossimi giorni, renderà note importanti novità ed iniziative che coinvolgeranno direttamente la città di Catanzaro.