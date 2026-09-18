“Tutti a scuola”, la Sicilia ad Amatrice col Presidente Mattarella e il Ministro Valditara

Ci sarà anche la scuola siciliana alla cerimonia nazionale di inaugurazione dell’anno scolastico 2026/2027 “Tutti a scuola”, in programma lunedì 21 settembre ad Amatrice, in occasione del decennale del sisma del 2016, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. A rappresentare l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia sarà il Direttore generale Filippo Serra, insieme a una delegazione composta da due istituzioni scolastiche siciliane selezionate per il valore delle esperienze sviluppate nel campo dell’innovazione, dell’educazione e della partecipazione degli studenti.

Dal Liceo Scientifico “Boggio Lera” di Catania, guidato dalla dirigente scolastica Valeria Pappalardo, arriva la squadra di robotica educativa che ha conquistato nel 2026 il titolo mondiale alla RoboCup Junior, nella categoria OnStage Advanced: un risultato costruito attraverso un percorso pluriennale che ha visto studenti e docenti confrontarsi con programmazione, robotica, stampa 3D, intelligenza artificiale e nuove forme di interazione tra uomo e macchina. Un’esperienza che, oltre alle competizioni internazionali, ha aperto agli studenti occasioni di collaborazione con il mondo produttivo e di conoscenza di nuovi scenari professionali legati all’innovazione tecnologica.

Dal Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Palermo, guidato dalla dirigente scolastica Chiara Di Prima, arriva invece il progetto CyberAngel, un’esperienza nata per prevenire bullismo e cyberbullismo attraverso la peer education: studentesse e studenti, adeguatamente formati e accompagnati dai docenti, diventano punti di riferimento per i propri coetanei, contribuendo a intercettare situazioni di disagio, favorire l’ascolto e promuovere una cultura della responsabilità e del rispetto nell’uso della rete. Il progetto ha ricevuto nel maggio scorso il riconoscimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito come best practice nazionale ed è stato inserito tra le esperienze consultabili e replicabili nella sezione “Fare Rete” del portale ministeriale dedicato al contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

“La presenza ad Amatrice di due scuole siciliane rappresenta un motivo di grande orgoglio”

“La presenza ad Amatrice di due scuole siciliane così diverse per esperienza, ma accomunate dalla capacità di mettere studentesse e studenti al centro, rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutta la comunità scolastica regionale – sottolinea il Direttore generale dell’USR Sicilia, Filippo Serra –. Il Boggio Lera e il Galilei raccontano due dimensioni essenziali della scuola: la capacità di accompagnare i giovani verso le sfide dell’innovazione e del futuro e, allo stesso tempo, quella di costruire relazioni, responsabilità e comunità”.

La cerimonia “Tutti a scuola” sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e RaiPlay lunedì 21 settembre a partire dalle ore 16.30.