Turisti bielorussi a Reggio Calabria, il console Milasi: “amano il mare e la nostra terra, ma hanno difficoltà ad arrivare”

Nella giornata odierna, su StrettoWeb, abbiamo dato spazio alla bella storia di un gruppo di turisti bielorussi che si sono innamorati delle bellezze di Brancaleone. Francesco Milasi, console Onorario della Repubblica di Bielorussia, ha contattato la nostra redazione ringraziandoci per lo spazio dato alla notizia, sottolineando l’importante lavoro che il consolato fa in termini di “proselitismo in Bielorussia per la nostra regione“, riscontrando “un buon successo” con “parecchi cittadini bielorussi arrivare a Reggio ed in Calabria“.

Una presenza importante, ma che secondo il Console sarebbe potuta essere maggiore se “la politica sanzionatoria e di ostracismo nei confronti della Bielorussia cessasse di essere. Specialmente per le difficoltà di viaggio (sono stati vietati i collegamenti aerei diretti con l’Italia) e gli ostacoli, spesso speciosi, frapposti per la concessione dei visti. Mi preme segnalare che da questo settembre la morsa per la concessione dei visti si è ristretta ulteriormente se non chiusa del tutto.

Il motivo addotto è che il nostro Ministero degli Esteri ha alzato le barriere per un fatto di cronaca esacerbato dai media nazionali ed internazionali. Un cittadino con visto Schengen rilasciato dalla nostra ambasciata a Minsk sarebbe stato coinvolto in un’indagine per presunto tentativo di preparare attività terroristiche in Germania. Nulla di dimostrabile e finora dimostrato. Tutto per presunzione, quindi per la concessione di visti bisogna superare le forche caudine“.

Il Console Milasi ha anche spiegato che i turisti che non arrivano sul nostro territorio, vengono accolti tranquillamente all’estero, generando introiti per gli altri territori: “poiché i cittadini Bielorussi adorano il mare (non ce l’hanno) ho provocato eventi vari e quanto di più in Bielorussia per fare conoscere il nostro Calabrese. Tutto vanificato. Dove sono andati, vanno e andranno? In Turchia, Egitto e sud est asiatico, accolti a braccia aperte e senza bisogno di visto. Ecco uno dei tanti modi di come farci del male“.

Ma non ci si dà per vinti. Nelle prossime settimane ci sarà un evento musicale importante che coinvolgerà proprio la Bielorussia. “Adesso per metà ottobre Reggio ospiterà, grazie al dinamismo culturale del nostro Consolato, la tournée del Coro Nazionale Bielorusso Polifonica che si esibirà il 17 ottobre sera nella Chiesa di Santa Lucia, il 18 alle 11.00 al Duomo di Messina ed il 20 sera presso l’Università Mediterranea di Reggio. Sono quarantacinque artisti che soggiorneranno a Reggio per una settimana e saranno grande ulteriore veicolo promozionale per il nostro territorio“, conclude il Console.