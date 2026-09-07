Turismo a Gerace, la situazione: bellezza, necessità e la tradizione dell’organetto che resiste | INTERVISTE

Gerace è una delle destinazioni turistiche più gettonate della Calabria, uno dei borghi più caratteristici e che, soprattutto in estate, vanta un gran numero di presenze. Intervistato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, l’assessore al Turismo Marisa La Rosa ha illustrato il notevole incremento turistico che ha interessato il borgo di Gerace negli ultimi anni. Il successo della destinazione è attribuito a una promozione strategica nelle principali fiere internazionali e al potenziamento dei voli diretti verso la regione.

Nonostante i risultati positivi, l’amministrazione punta a migliorare i collegamenti infrastrutturali e la frequenza dei trasporti pubblici per agevolare chi non viaggia in auto. Per rispondere alla crescente domanda, sono previsti investimenti nel settore ricettivo, inclusa la creazione di nuovi posti letto grazie ai fondi del PNRR. L’obiettivo finale è consolidare un modello di turismo sostenibile capace di valorizzare il patrimonio artistico e culturale del borgo durante tutto l’anno.

La tradizione dell’organetto

Sguardo rivolto al futuro, ma radici ben salde. A Gerace resiste la tradizione dell’organetto, strumento simbolo del borgo e del folklore calabrese. Intervistato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il professor Giacomo Oliva, direttore del Museo Diocesano del Tesoro della Cattedrale di Gerace, illustra come questo strumento non sia solo musica, ma un’eredità artistica decorata con motivi bizantini tramandati da generazioni di artigiani. Fisarmojerax, manifestazione in corso di svolgimento nel borgo di Gerace, sostenuta dal Ministero del Made in Italy, mira a proteggere le tradizioni popolari e la lingua locale dall’omologazione culturale moderna.