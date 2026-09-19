Tumore del polmone, a Catanzaro il congresso che mette al centro il paziente: due giorni di confronto tra specialisti all’UMG

Il 21 e 22 settembre 2026 l’Aula Magna C dell’Università Magna Graecia ospita il congresso “Il tumore del polmone: prendersi cura del paziente, non solo curare la malattia”, evento ECM promosso da Xenia e diretto scientificamente dal professor Marco Chiappetta. Un appuntamento che riunisce chirurghi, pneumologi, oncologi, radiologi, anestesisti e infermieri per discutere un approccio sempre più multidisciplinare alla patologia, come evidenziato nel razionale: “la crescente complessità clinica dei pazienti impone un approccio personalizzato, multidisciplinare e centrato sulla persona” .

I lavori si aprono il 21 settembre alle 15 con la presentazione del congresso affidata a Marco Chiappetta, alla presenza del rettore Gianni Cuda e della direttrice generale dell’AOU Dulbecco, Simona Carbone.

Alle 15:30 la lettura magistrale di Marco Alifano introduce il tema cardine: curare il paziente nella sua interezza, non solo la malattia. Dalle 16 prende forma la prima sessione dedicata al nodulo polmonare, coordinata da Stefano Margaritora, con interventi su screening, stratificazione del rischio, gestione dei noduli ground glass e part-solid. Tra i relatori: Piergiorgio Muriana, Corrado Pelaia, Roberto Minici e Giovanni Leuzzi. Alle 17:15 spazio alla diagnostica con la sessione sulle nuove tecnologie, presieduta da Pierfrancesco Tassone e Marcello Maggiolini. Si discute di PET, approcci endoscopici e transparietali, biopsia liquida e ruolo dell’intelligenza artificiale. Interventi di Vincenzo Militano, Giusy Marrazzo, Bernardo Bertucci, Maria Teresa De Angelis, Paolo Zaffino, Francesco Givigliano. Il 22 settembre si riparte alle 9 con la lettura di Stefano Margaritora sulla “chirurgia su misura del paziente”. Segue la sessione dedicata alla gestione integrata del tumore del polmone, presieduta da Franca Melfi. Si affrontano modelli predittivi basati su AI, valutazione preoperatoria, ruolo dell’ERAS, scelte chirurgiche e trattamenti locali nei pazienti non operabili. Tra i relatori: Filippo Lococo, Teresa Ferrazzo, Marco Taurchini, Alessandro Bertani, Annamaria Lavecchia, Francesco Aquilanti e Claudio Maglia. Dopo il coffee break, alle 11:30, la sessione sul tumore localmente avanzato analizza neoadiuvanti, chirurgia complessa, risultati post-trattamento e opzioni per i pazienti non candidabili all’intervento. Interventi di Vito Barbieri, Alfonso Fiorelli, Francesco Guerrera, Liliana Chiarella e Maria D’Apolito. A seguire la lettura di Emilio Bria sulle nuove terapie integrate.

Alle 14 si apre la sessione dedicata alla gestione peri-operatoria, presieduta da Stefania Faragò. Si affrontano anestesia toracica, ECMO, analgesia, ventilazione non invasiva e riabilitazione post-operatoria con contributi di Federico Longhini, Eugenio Garofalo, Fiore Torchia, Albino Petrone e Alessandro De Sire.

Alle 15:15 spazio alla sessione infermieristica, con focus su preparazione del paziente, ruolo dell’infermiere di sala e gestione delle terapie oncologiche. Interventi di Valentina Cadorna, Federica Cinti e Maria Spinzo. Conclusione alle 16:30 con Marco Chiappetta.