“Tu e Meloni state con Netanyahu”, tensione ad Azzurra Libertà: Tajani risponde al contestatore

Tensione sul palco di Azzurra Libertà, la festa dei giovani di Forza Italia in corso a Montesilvano, dove il vicepremier e leader azzurro Antonio Tajani ha replicato a un contestatore intervenuto durante il suo discorso. La contestazione è arrivata sul tema della posizione del Governo italiano rispetto alla guerra in Medio Oriente e al rapporto con Israele. Durante l’intervento del ministro degli Esteri, una voce dal pubblico ha interrotto il momento politico accusando Tajani e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni di sostenere il premier israeliano Benjamin Netanyahu. La risposta del leader di Forza Italia è stata immediata e dai toni duri.

Tajani replica alla contestazione dal palco di Montesilvano

Il contestatore ha urlato: “State con Netanyahu, tu e Meloni”. Tajani ha quindi replicato direttamente dalla platea della manifestazione, difendendo la propria posizione e respingendo le accuse. “Io non mi vergogno di nulla, sei tu che ti devi vergognare, basta demagogia”, ha dichiarato il leader di Forza Italia rivolgendosi al contestatore.

Le parole di Tajani sono arrivate in un momento di confronto acceso sul tema della politica internazionale, con il Governo italiano impegnato a ribadire la propria linea diplomatica sul conflitto in corso in Medio Oriente.

Azzurra Libertà, il confronto politico dei giovani di Forza Italia

La manifestazione Azzurra Libertà rappresenta uno degli appuntamenti centrali per il movimento giovanile di Forza Italia e si conclude oggi a Montesilvano, in Abruzzo. L’iniziativa ha riunito esponenti del partito, amministratori e rappresentanti istituzionali per discutere dei principali temi dell’agenda politica nazionale e internazionale.

Tra gli argomenti affrontati durante la festa anche quelli legati alla politica estera, alla sicurezza e al ruolo dell’Italia negli equilibri internazionali.