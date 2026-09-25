Trump dà il via libera ai Patriot in Ucraina: cosa sono e perchè sono fondamentali per Kiev

Donald Trump avrebbe autorizzato l’Ucraina a produrre i sistemi di difesa antimissile Patriot, aprendo una nuova fase nella collaborazione militare tra Washington e Kiev. A riferire la decisione è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha spiegato come il via libera sia arrivato direttamente dal presidente degli Stati Uniti durante il loro ultimo incontro a New York, in occasione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Secondo quanto dichiarato da Zelensky, Trump avrebbe confermato personalmente l’approvazione della licenza necessaria per consentire all’Ucraina di fabbricare i sistemi avanzati di difesa aerea.

Zelensky: “Trump ha preso una decisione finale sui Patriot”

Il presidente ucraino ha raccontato i contenuti del colloquio con il leader americano, spiegando che la questione della produzione dei missili Patriot è stata affrontata direttamente durante il confronto bilaterale. Zelensky ha dichiarato: “Nel nostro ultimo incontro (martedì, a margine dell’Assemblea generale dell’Onu a New York, ndr), Trump ha sottolineato, ‘sì, ho preso una decisione finale. L’Ucraina riceverà la licenza per la produzione dei missili Patriot'”.

La decisione, se confermata nei dettagli tecnici e industriali, rappresenterebbe un passaggio rilevante perché permetterebbe a Kiev di ridurre la dipendenza dalle forniture esterne e sviluppare una maggiore capacità autonoma nella difesa aerea. Il sistema Patriot è considerato uno degli strumenti più avanzati disponibili nell’arsenale occidentale per contrastare missili balistici, missili da crociera e velivoli ad alta minaccia.

Cosa sono i missili Patriot e come funzionano

Il Patriot (MIM-104 Patriot) è un sistema missilistico terra-aria sviluppato negli Stati Uniti per la difesa aerea e antimissile. È uno dei principali sistemi occidentali progettati per proteggere aree strategiche da attacchi condotti con aerei, missili da crociera e missili balistici tattici.

Il suo funzionamento si basa su una rete tecnologica composta da diversi elementi: un radar ad alte prestazioni individua e segue la minaccia in arrivo, il sistema di comando analizza il bersaglio e autorizza il lancio, mentre il missile intercettore viene guidato verso l’obiettivo per neutralizzarlo.

Le versioni più moderne, come la famiglia Patriot Advanced Capability (PAC), sono state sviluppate proprio per migliorare la capacità contro minacce balistiche e vettori ad alta velocità. Uno degli aspetti che rende il Patriot particolarmente prezioso è la capacità di difendere obiettivi di grande valore: centri urbani, aeroporti, infrastrutture energetiche, basi militari e strutture strategiche.

Perché la produzione dei Patriot è importante per l’Ucraina

Nel corso della guerra contro la Russia, iniziata con l’invasione su larga scala del 2022, la difesa dello spazio aereo ucraino è diventata uno degli elementi centrali del conflitto. Kiev ha dovuto affrontare ripetuti attacchi contro infrastrutture energetiche, basi militari e centri urbani, con l’impiego di missili e droni.

I sistemi Patriot hanno assunto un ruolo strategico perché sono progettati proprio per intercettare minacce provenienti dall’alto, creando una sorta di scudo protettivo intorno alle aree considerate più importanti.

La possibilità di produrre localmente questi sistemi avrebbe diversi effetti: da un lato aumenterebbe la disponibilità di intercettori e componenti, dall’altro consentirebbe all’industria della difesa ucraina di acquisire nuove competenze tecnologiche.

Il nodo principale resta quello della complessità industriale. Il Patriot non è soltanto un missile, ma un sistema integrato composto da radar avanzati, centri di comando, lanciatori e missili intercettori, che richiede infrastrutture altamente specializzate.