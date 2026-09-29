TropeArte Plein Air Festival: a ottobre il borgo diventa atelier a cielo aperto tra pittura, luce e paesaggio | INFO

Tropea si prepara a trasformarsi in un grande atelier a cielo aperto. Da sabato 3 a sabato 31 ottobre è in programma la quarta edizione di TROPEArte Plein Air Festival, manifestazione internazionale di pittura che porterà nel borgo salotto artisti da tutto il mondo a dipingere en plein air, lasciandosi ispirare dai vicoli del centro storico, dagli affacci panoramici, dalla rupe e dalla luce che da sempre rende riconoscibile il paesaggio tropeano.

Il festival si inserisce in una tradizione artistica che trova nel pittore tropeano Albino Lorenzo uno dei riferimenti più significativi e richiama anche l’ispirazione di Maurits Cornelis Escher, affascinato dalla Calabria, dalle sue geometrie verticali, dalle architetture aggrappate alla roccia e dai salti verso il mare. È dentro questo dialogo tra memoria, paesaggio e contemporaneità che Tropea continua a proporsi come destinazione culturale e creativa.

Le precedenti edizioni hanno già dimostrato la forza del progetto: artisti arrivati da diversi Paesi, cavalletti nei vicoli, negli slarghi, sui belvedere e sulla spiaggia, laboratori, momenti di incontro e mostre finali delle opere realizzate. Una formula senza gerarchie, giurie o premi, nella quale professionisti, appassionati, bambini e percorsi inclusivi hanno condiviso lo stesso spazio creativo.

Il percorso del TROPEArte culminerà con l’esposizione delle tele realizzate durante il Festival, trasformando l’esperienza degli artisti in racconto condiviso della città. Tropea diventerà così, ancora una volta, non semplice scenario, ma protagonista dell’opera: luogo dell’ispirazione, della relazione e della bellezza che continua a generare cultura.