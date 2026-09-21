Tropea su Tgcom24, Macrì: “ennesima vetrina nazionale che celebra l’esperienza tropeana”

Tropea continua a rimanere protagonista sui media nazionali come destinazione ideale per vivere l’estate oltre l’estate. Tgcom24 inserisce il borgo insieme alla Costa degli Dei tra le mete mediterranee dove godersi settembre, valorizzando il mare limpido, il clima ancora estivo, le spiagge più vivibili e quell’esperienza lenta e autentica che rafforza il racconto della destinazione anche fuori dai mesi centrali dell’anno. “La nuova uscita nazionale – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – conferma una direzione ormai evidente che vede il mese di settembre non più come una coda dell’estate, ma una parte piena della stagione turistica tropeana. Il riconoscimento di Tgcom24 si aggiunge alle tante attenzioni mediatiche nazionali e internazionali che negli ultimi mesi hanno raccontato il borgo salotto come luogo capace di offrire molto più della sola balneazione ma anche paesaggio e identità, qualità dell’accoglienza e centro storico, cultura ed enogastronomia. In una parola: esperienze“.

Il racconto di Tropea dentro l’articolo su uno dei portali d’informazioni più importanti e ricercati del Paese, dedicato all’ultimo mare del Mediterraneo, conferma il valore della strategia di destagionalizzazione portata avanti dall’Amministrazione comunale. L’obiettivo non è inseguire soltanto i picchi estivi, ma costruire una destinazione viva, riconoscibile e desiderabile per un tempo sempre più lungo dell’anno.

“Tropea – conclude il Sindaco – continua ad essere scelta e raccontata perché riesce a tenere insieme il mare con la sua storia e le sue tradizioni. La vera sfida è allungare il tempo della bellezza: fare in modo che chi arriva a settembre, a ottobre o nei mesi meno prevedibili trovi una città accogliente, autentica e capace di lasciare memoria. Se ottobre si sta consolidando sempre di più come mese vivo della destinazione, adesso la sfida è novembre. Il clima lo consente, la forza attrattiva della città anche. Può sembrare un’operazione quasi impossibile, ma a Tropea le sfide apparentemente impossibili piacciono: servono visione, programmazione e coraggio per continuare a spostare più avanti il confine della stagione turistica“.