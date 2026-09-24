Tropea, soprano e pianoforte a Santa Chiara per Armonie Magna Graecia | INFO

Settembre volge verso la sua conclusione, ma Tropea continua ad offrire appuntamenti di cultura e occasioni per vivere la città attraverso la grande musica. Domenica 27 settembre, alle ore 21.30, Palazzo Santa Chiara ospiterà un nuovo appuntamento delle Armonie della Magna Grecia – Serate Musicali con il soprano Rossella Costa accompagnata al pianoforte da Ida Visconti. L’evento è patrocinato dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Macrì.

La serata proporrà un percorso musicale raffinato e popolare al tempo stesso, capace di attraversare alcune tra le pagine più amate del repertorio vocale. In programma musiche di Saverio Mercadante, Wolfgang Amadeus Mozart, Giacomo Puccini e Francesco Paolo Tosti, fino alle suggestioni senza tempo delle antiche canzoni napoletane.

Tra i brani previsti figurano La Rosa di Mercadante, Giunse alfin il momento da Le nozze di Figaro di Mozart, Quando me’n vo’ da La Bohème e O mio babbino caro da Gianni Schicchi di Puccini, insieme ad alcuni classici come A’ vucchella, Marechiare, Me voglio fà na casa, I’ te vurria vasà, Voce ’e notte e Core ’ngrato.

L’appuntamento conferma il ruolo di Palazzo Santa Chiara come salotto di spirito della città e come spazio nel quale la proposta culturale tropeana continua ad arricchirsi di linguaggi, sensibilità e qualità. Cinema, musica, libri e spettacolo stanno accompagnando un settembre ancora vivo, dentro una stagione sempre più lunga e riconoscibile. L’ingresso è, come sempre fissato, al costo di 10 euro, ridotto 5 euro. Per prenotazioni è possibile contattare il numero 327 214 9677. L’iniziativa rientra nel cartellone delle Armonie della Magna Grecia – Serate Musicali.