Tropea, soprano e pianoforte a Santa Chiara per Armonie Magna Graecia | INFO

Domenica 27 settembre, alle ore 21:30, alazzo Santa Chiara ospiterà un nuovo appuntamento delle Armonie della Magna Grecia – Serate Musicali con il soprano Rossella Costa accompagnata al pianoforte da Ida Visconti

Armonie Magna Graecia Tropea

Settembre volge verso la sua conclusione, ma Tropea continua ad offrire appuntamenti di cultura e occasioni per vivere la città attraverso la grande musica. Domenica 27 settembre, alle ore 21.30, Palazzo Santa Chiara ospiterà un nuovo appuntamento delle Armonie della Magna Grecia – Serate Musicali con il soprano Rossella Costa accompagnata al pianoforte da Ida Visconti. L’evento è patrocinato dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Macrì.

La serata proporrà un percorso musicale raffinato e popolare al tempo stesso, capace di attraversare alcune tra le pagine più amate del repertorio vocale. In programma musiche di Saverio Mercadante, Wolfgang Amadeus Mozart, Giacomo Puccini e Francesco Paolo Tosti, fino alle suggestioni senza tempo delle antiche canzoni napoletane.

Tra i brani previsti figurano La Rosa di Mercadante, Giunse alfin il momento da Le nozze di Figaro di Mozart, Quando me’n vo’ da La Bohème e O mio babbino caro da Gianni Schicchi di Puccini, insieme ad alcuni classici come A’ vucchella, Marechiare, Me voglio fà na casa, I’ te vurria vasà, Voce ’e notte e Core ’ngrato.

L’appuntamento conferma il ruolo di Palazzo Santa Chiara come salotto di spirito della città e come spazio nel quale la proposta culturale tropeana continua ad arricchirsi di linguaggi, sensibilità e qualità. Cinema, musica, libri e spettacolo stanno accompagnando un settembre ancora vivo, dentro una stagione sempre più lunga e riconoscibile. L’ingresso è, come sempre fissato, al costo di 10 euro, ridotto 5 euro. Per prenotazioni è possibile contattare il numero 327 214 9677. L’iniziativa rientra nel cartellone delle Armonie della Magna Grecia – Serate Musicali.

Armonie Magna Graecia Tropea

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