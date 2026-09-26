Tropea protagonista dello spot “Cultura Cresce” del Governo, Macrì: “la nostra identità indica nuove strade di sviluppo”

Tropea diventa il volto della nuova campagna istituzionale del Ministero della Cultura dedicata alla crescita delle imprese culturali e creative del Mezzogiorno. La celebre rupe di tufo sul mare, con lo scenario dell’Isola e dei palazzi barocchi immortalati anche nella litografia di Maurits Cornelis Escher, chiude infatti lo spot di comunicazione “Cultura Cresce”, scelto per promuovere l’avviso pubblico destinato a sostenere nuovi progetti imprenditoriali nel settore culturale. Una vetrina nazionale per la città calabrese, che il sindaco Giovanni Macrì interpreta come un ulteriore riconoscimento del percorso intrapreso da Tropea negli ultimi anni. Cultura, identità, creatività e valorizzazione del territorio diventano così elementi centrali di un modello di sviluppo legato al cosiddetto genius loci, la capacità di un luogo di generare emozioni, attrattività e nuove opportunità.

Macrì: “Tropea funziona se c’è da indicare nuove strade da percorrere”

Il primo cittadino ha commentato la scelta del Governo di affidare proprio all’immagine di Tropea il momento finale dello spot istituzionale, sottolineando il valore simbolico di una destinazione ormai riconosciuta ben oltre i confini regionali. “Sempre più brand meridionale e nazionale, Tropea diventa ormai anche un’idea possibile ed auspicabile di sviluppo, legata a doppio filo alla cultura, all’identità, alla creatività ed alla forza del genius loci; un mix capace di stimolare, attrarre, emozionare e indicare, quindi, anche prospettive nuove. Insomma, Tropea funziona se c’è da indicare nuove strade da percorrere e sfide da vincere”. Il sindaco ha quindi evidenziato come la presenza della città nella campagna nazionale rappresenti una conferma del crescente interesse verso un territorio capace di unire bellezza paesaggistica, patrimonio storico e capacità di costruire nuove prospettive economiche attraverso la cultura.

Lo spot del Ministero della Cultura per sostenere le imprese creative del Sud

La campagna “Cultura Cresce” è stata voluta dal Ministero della Cultura con l’obiettivo di favorire la partecipazione all’omonimo avviso pubblico promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero. Il programma punta alla selezione di progetti imprenditoriali capaci di rafforzare il sistema delle imprese culturali e creative nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L’iniziativa rientra nell’ambito del Programma Nazionale Cultura 2021-2027 e prevede uno stanziamento superiore ai 142 milioni di euro. L’obiettivo è sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove realtà imprenditoriali legate alla cultura, favorendo progetti radicati nei territori ma capaci di generare valore economico, sociale e culturale. Il messaggio centrale dello spot è racchiuso nella frase finale: “Cultura Cresce. Investiamo nel tuo progetto, radicato nel sud, proiettato nel futuro”. Un invito rivolto agli operatori culturali e creativi del Mezzogiorno a trasformare idee e competenze in iniziative concrete.

Tropea sempre più protagonista sulla scena nazionale

La scelta della città calabrese arriva in un momento particolarmente positivo per Tropea, reduce dal grande successo del Tropea Film Festival e protagonista anche al Salone del Gusto 2026 Terra Madre in corso a Torino, dove la Calabria è stata al centro dell’attenzione grazie all’anteprima nazionale ospitata proprio nel borgo lo scorso giugno. Per l’amministrazione comunale, la presenza nello spot del Ministero rappresenta quindi un ulteriore tassello di un percorso di crescita della reputazione della destinazione a livello nazionale e internazionale. Un risultato che, secondo Macrì, nasce da una strategia precisa di valorizzazione dell’identità locale.

“Per Tropea, in questi giorni ancora più vetrina extra regionale per lo straordinario successo del Tropea Film Festival e tra le icone nazionali più evocate anche al Salone del Gusto 2026 Terra Madre in svolgimento fino a domani (domenica 27) a Torino, con la Calabria grande protagonista grazie all’anteprima nazionale ospitata nel nostro borgo lo scorso giugno, si tratta – conclude Macrì – di un’ennesima conferma di un crescendo reputazionale nazionale ed internazionale della nostra destinazione, che come Amministrazione Comunale continuiamo a governare con visione e chiarezza di obiettivi”. Tropea si conferma così una delle immagini simbolo della Calabria contemporanea, capace di raccontare attraverso il proprio patrimonio storico e paesaggistico un’idea di sviluppo fondata sulla cultura, sull’innovazione e sulla forza dei territori.