Tropea protagonista al Festival Nazionale dei borghi più belli d’Italia | FOTO

La partecipazione protagonista e virtuosa di Tropea alle reti nazionali costruite e consolidate negli anni dall’Amministrazione comunale Macrì continua a produrre risultati positivi. Essere parte attiva de I Borghi più belli d’Italia significa rafforzare relazioni, condividere buone pratiche, promuovere l’identità del territorio e mantenere la Città dentro circuiti qualificati di valorizzazione culturale, turistica e istituzionale.

Nei giorni scorsi il Comune ha partecipato a Sammichele di Bari alla 18esima edizione del Festival Nazionale de I Borghi più belli d’Italia. A guidare la delegazione istituzionale tropeana è stato il Presidente del Consiglio comunale Giuseppe Gualtieri, delegato dall’Amministrazione comunale a prendere parte agli incontri promossi dall’Associazione I Borghi più belli d’Italia.

Confronto su borghi, turismo e sviluppo sostenibile

La manifestazione ha riunito amministratori e rappresentanti provenienti da tutto il Paese, offrendo occasioni di confronto su valorizzazione dei centri storici, tutela del paesaggio, promozione culturale ed enogastronomica, turismo sostenibile e nuove opportunità di sviluppo per i piccoli comuni. Nel corso del Festival è stato presentato anche il progetto Le cento strade più belle d’Italia. La Calabria figura tra le prime dieci proposte con un itinerario da Santa Severina ad Aiello Calabro, passando per Caccuri, il Parco della Sila, Lorica, la Valle del Savuto e le Serre cosentine.

“La presenza di Tropea in questi appuntamenti – ha dichiarato Gualtieri – è fondamentale per rafforzare i rapporti con la rete nazionale dei Borghi, condividere esperienze e buone pratiche e individuare nuove occasioni di promozione e crescita per il nostro territorio ma anche per condividere la nostra esperienza con altre realtà del Paese. Partecipare a questi momenti – aggiunge – significa confermare il ruolo di Tropea dentro una rete prestigiosa, ma anche portare il nostro contributo ad un confronto nazionale che guarda alla qualità dell’accoglienza, alla tutela dell’identità e alla capacità dei borghi di costruire futuro“.