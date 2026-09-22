Tropea, la grande musica torna a Palazzo Santa Chiara con il concerto “Il Corno da Mozart a Strauss”

La grande musica torna protagonista a Palazzo Santa Chiara e arricchisce il calendario culturale di settembre a Tropea. Giovedì 24 settembre 2026, alle ore 21.30, l’Auditorium Santa Chiara ospiterà il concerto “Il Corno da Mozart a Strauss”, nuovo appuntamento della 31esima Stagione Concertistica 2026 promossa dall’Associazione Tropea Musica con il patrocinio dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Macrì. Una serata dedicata a uno degli strumenti più affascinanti del panorama musicale classico, il corno, protagonista di un percorso artistico capace di attraversare epoche e stili diversi attraverso pagine di grande intensità espressiva.

Il concerto vedrà sul palco Davide Citera al corno e Stefania De Santi al pianoforte. Il programma proporrà un viaggio nel repertorio dedicato al corno, strumento dal timbro nobile, evocativo e profondamente espressivo. Il pubblico potrà ascoltare composizioni di Richard Strauss, Wolfgang Amadeus Mozart, Robert Schumann e Nikolaus von Krufft, in un appuntamento pensato per offrire un’esperienza musicale raffinata all’interno di uno degli spazi culturali più rappresentativi della città.

Settembre a Tropea tra cultura, musica e spettacolo

L’evento conferma il ruolo di settembre come mese ancora ricco di appuntamenti nella destinazione tropeana. Cinema, musica, letteratura e spettacolo continuano infatti ad animare la città anche oltre il periodo estivo, contribuendo a un calendario culturale sempre più articolato. La programmazione si inserisce nel percorso di valorizzazione culturale e turistica portato avanti dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di consolidare una stagione degli eventi capace di proseguire oltre i mesi tradizionalmente legati al turismo balneare.

La direzione artistica della 31esima Stagione Concertistica è affidata al Maestro Antonio Laureana. Per assistere al concerto del 24 settembre il costo del ticket d’ingresso è fissato a 10 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 347.3458215 e 333.8952525. Con il concerto “Il Corno da Mozart a Strauss”, Tropea prosegue il proprio percorso culturale anche nel mese di settembre, trasformando Palazzo Santa Chiara in un luogo di incontro tra musica, arte e qualità.