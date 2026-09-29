Tropea, la grande musica non si ferma: due concerti a Santa Chiara tra Bach, Mozart, Schubert e Gershwin

Tropea accompagna il passaggio da settembre a ottobre nel segno della grande musica. Due nuovi appuntamenti a Santa Chiara confermano la vitalità culturale della città e la volontà di continuare ad offrire occasioni di qualità dentro una stagione che non si esaurisce con l’estate. Oggi (martedì 29) alle ore 21.30, nuovo appuntamento con le Serate Musicali di Armonie della Magna Graecia. Protagonista sarà il pianista Andrea Carcano, tra i più affermati docenti del Conservatorio di Milano. L’artista proporrà un viaggio musicale da Carl Philipp Emanuel Bach a Wolfgang Amadeus Mozart, fino a Franz Schubert, in un programma nel quale intimità, purezza e virtuosismo si incontrano con particolare eleganza.

Giovedì 1 ottobre, sempre alle 21.30 e sempre nello spettacolare contesto dell’Auditorium, spazio al giovane pianista Gabriele Zicari con il concerto Da Scarlatti a Gershwin, nell’ambito della 31esima Stagione Concertistica 2026 dell’Associazione Tropea Musica. Il concerto, dedicato alla memoria della giovane pianista Andrea Minasi, attraverserà epoche e sensibilità diverse: dalle sonate di Domenico Scarlatti a Beethoven, Schumann e Rachmaninov, fino alle atmosfere inconfondibili di George Gershwin.

Musica e cultura connubio perfetto che continua ad accompagnare Tropea

Musica e cultura connubio perfetto che continua ad accompagnare Tropea mentre si entra in un mese sul quale la città vuole scommettere con convinzione. Dopo un settembre in alta stagione, ricco di eventi, ottobre si apre con la stessa direzione: mantenere vivo il centro, offrire nuove occasioni di partecipazione e rafforzare il ruolo di Tropea come destinazione capace di parlare anche attraverso contenuti culturali. Insomma, il borgo salotto entra in ottobre con le luci vive e un pianoforte che suona nel cuore della città.

Entrambe le iniziative sono promosse con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Per il concerto di Armonie della Magna Graecia di domani, il ticket d’ingresso è fissato a 10 euro (ridotto 5 euro) con possibilità di prenotazioni contattando il numero 327.214 9677. Per il concerto della 31esima stagione Concertistica Tropea Musica, invece, l’ingresso è fissato a 10 euro.