Tropea, il maestro Aversano porta a palazzo Santa Chiara Beethoven, Schubert e Chopin 

Prosegue la programmazione culturale di settembre con un nuovo appuntamento musicale di qualità. Questa sera (mercoledì 16), alle ore 21.30, Palazzo Santa Chiara ospiterà il concerto Il Pianoforte classico-romantico, con protagonista il pianista Emilio Aversano, nell’ambito delle Serate Musicali di Armonie della Magna Graecia. Il concerto proporrà un confronto ideale tra Beethoven, Schubert e Chopin, tre autori che hanno segnato in modo indelebile la storia del pianoforte e della musica europea. Dalle atmosfere più intime ed evocative del classicismo, passando per le tensioni preromantiche dello Sturm und Drang beethoveniano, fino alla malinconia profonda e alla delicatezza drammatica di Schubert, la prima parte della serata accompagnerà il pubblico dentro alcune delle pagine più intense del repertorio pianistico.

La seconda parte sarà dedicata alla musica di Fryderyk Chopin, nella quale l’impeto del sentimento patriottico si fonde con un linguaggio personale, raffinato e sognante. È proprio questa cifra espressiva ad aver consegnato il grande compositore polacco alla storia come il Poeta del pianoforte, capace di trasformare ogni pagina in racconto, emozione e memoria.

“La musica di qualità – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – continua ad arricchire la proposta culturale di Tropea e a confermare il ruolo di Palazzo Santa Chiara come salotto di spirito della Città. Eventi come questo non sono semplici momenti di intrattenimento, ma occasioni di ascolto, bellezza e crescita culturale, capaci di offrire ai cittadini e agli ospiti un’esperienza più profonda della destinazione“.

Per l’appuntamento con la musica di questa sera, l’ingresso è di 10 euro, ridotto 5 euro. Per prenotazioni è possibile contattare il numero 327 214 9677. L’iniziativa è promossa nell’ambito di Armonie della Magna Graecia, in collaborazione con Acqua degli Dei e con il patrocinio del Comune di Tropea.