Tropea, il concerto dell’Orchestra di Fiati al Teatro del Porto: musica, comunità e identità | INFO

L’Orchestra di Fiati Città di Tropea rappresenta una delle espressioni più significative del patrimonio culturale e identitario della Città. Attraverso la musica, la formazione e l’impegno dei suoi componenti, la filarmonica contribuisce a custodire e rinnovare una tradizione profondamente radicata nella comunità tropeana, portandone il nome e i valori anche oltre i confini del territorio.

Sabato 12 settembre 2026, alle ore 21.30, il Teatro del Porto di Tropea ospiterà il concerto del complesso musicale diretto dal Maestro Vincenzo Laganà e guidata dal presidente Giuseppe Maria Romano. Una serata ad ingresso gratuito, pensata per offrire a cittadini, ospiti e appassionati un nuovo appuntamento di qualità nel calendario culturale di settembre. A presentare l’evento sarà il giornalista Pasqualino Pandullo.

“Sostenere realtà come l’Orchestra di Fiati Città di Tropea – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – significa investire nella nostra comunità, valorizzare energie positive del territorio e riconoscere il ruolo della musica come strumento di crescita, relazione e identità. L’Amministrazione comunale ha voluto contribuire alla realizzazione dell’evento perché crediamo che la cultura non debba essere soltanto ospitata, ma accompagnata, sostenuta e messa nelle condizioni di esprimere valore“.

La cornice del Porto renderà ancora più suggestivo un concerto che unisce qualità musicale e appartenenza cittadina. Dopo le tante iniziative che hanno attraversato l’estate, settembre continua così a proporre occasioni di incontro, ascolto e partecipazione, confermando la volontà dell’Amministrazione di mantenere viva la Città anche oltre i momenti di maggiore afflusso turistico. L’evento è realizzato con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e con il supporto dei partner Casa Romano, Valentour Incoming Calabria e Tropis.