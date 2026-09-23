Tropea, il 26 settembre Alessandra Carati presenta il suo libro “Atto di famiglia”

Settembre continua ad essere per Tropea un mese pieno di cultura, incontri e occasioni di qualità. Sabato 26 prossimo, alle ore 19, la Libreria Il Pensiero Meridiano, in Via Indipendenza 12, ospiterà Alessandra Carati per la presentazione del romanzo Atto di famiglia, edito da Neri Pozza. Scrittrice, editor e sceneggiatrice, Alessandra Carati ha esordito con E poi saremo salvi, romanzo finalista al Premio Strega e vincitore del Premio Viareggio-Rèpaci Opera Prima. Con Rosy ha vinto il Premio Dolores Prato, confermando una scrittura intensa, lucida e capace di attraversare con profondità i legami, le ferite e le contraddizioni dell’animo umano.

Nel suo nuovo romanzo, Atto di famiglia, Carati affronta il tema della famiglia e della sua complessità con uno sguardo incisivo e mai consolatorio. L’incontro sarà un’occasione per avvicinarsi alla sua scrittura, ritrovarsi attorno a un libro e riscoprire il valore del confronto, dell’ascolto e della lettura condivisa.

Appuntamenti come questo arricchiscono l’offerta culturale della città e confermano il ruolo di Tropea come destinazione capace di vivere anche attraverso cinema, musica, letteratura e momenti di relazione. Settembre non chiude il racconto dell’estate: lo accompagna dentro una stagione più lunga, fatta di contenuti, bellezza e partecipazione.