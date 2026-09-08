Tropea, il 10 e 12 settembre la XXXI Stagione Concertistica | PROGRAMMA

Settembre continua ad accompagnare Tropea dentro una proposta culturale di qualità, capace di dare continuità alla stagione degli eventi e di confermare il ruolo dell’Auditorium Santa Chiara come salotto di spirito della Città. La grande musica torna protagonista con due nuovi appuntamenti della 31esima Stagione Concertistica 2026 dell’Associazione Tropea Musica, patrocinata dall’Amministrazione comunale. La direzione artistica è affidata al Maestro Antonio Laureana. Giovedì 10 settembre, alle ore 21.30, l’Auditorium ospiterà il concerto Il virtuosismo romantico, con Daniele Orlando al violino e Stefania Cafaro al pianoforte. Sabato 12 settembre, invece, sempre alle 21.30, sarà la volta de Il violino: tra animo romantico e virtuosismo operistico, con Annastella Gibboni al violino e Stefania De Santi al pianoforte.

Il sindaco Macrì: “musica e cultura rafforzano l’esperienza Tropea”

“La musica – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – continua ad essere una componente importante della proposta culturale della nostra Città. Eventi come questi sono occasioni di ascolto, bellezza e crescita collettiva. Ringraziamo l’Associazione Tropea Musica e il Maestro Antonio Laureana per un lavoro che contribuisce a rendere Santa Chiara un luogo sempre più vivo e riconoscibile nel calendario culturale tropeano”.

Il concerto di giovedì proporrà un programma dedicato a Vitali, Sarasate, Franck e Saint-Saëns, attraversando alcune delle pagine più intense e virtuosistiche del repertorio per violino e pianoforte: dalla Ciaccona in sol minore all’Introduzione e Rondò capriccioso op. 28, passando per la Sonata in la maggiore di Franck.

Sabato, invece, il dialogo tra violino e pianoforte proseguirà con musiche di Brahms, Bazzini, Chopin e Sarasate. In programma, tra gli altri brani, la Sonata n. 3 op. 108 in re minore di Brahms, la fantasia su temi tratti da La Traviata di Verdi, il Notturno in do diesis minore di Chopin e la fantasia sulla Carmen di Bizet.

Anche a settembre Tropea continua a vivere di cultura, musica e bellezza, offrendo a cittadini, ospiti e appassionati nuove occasioni per incontrare linguaggi artistici di alto livello. L’ingresso ai concerti è di 10 euro. Per informazioni è possibile contattare i numeri 349 3548213 e 333 8925253.