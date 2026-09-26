Tropea Film Festival, “uno degli eventi più importanti degli ultimi anni”. E stasera il gran finale

Si chiude questa sera, sabato 26 settembre, la quarta edizione del Tropea Film Festival, una manifestazione che ha conquistato pubblico, ospiti e attenzione anche oltre i confini regionali. Dopo quattro giornate ricche di appuntamenti, incontri e grandi protagonisti del cinema, il sindaco di Tropea Giovanni Macrì traccia un bilancio estremamente positivo della kermesse, sottolineando il valore raggiunto dall’evento per la città. “Chiude questa sera (sabato 26) la sua quarta edizione, ma il Tropea Film Festival (TFF), che ha vissuto momenti intensi, giovedì 24 con Giorgio Marchesi e Lina Sastri e ieri (venerdì 25) con Yutaka Mizutani, celebre attore e regista giapponese, può già essere considerato, per numeri, ospiti, qualità e riconoscibilità extra regionale, uno degli eventi più importanti degli ultimi anni ed anche dei prossimi anni, per la nostra Città”, ha dichiarato il primo cittadino, esprimendo soddisfazione per il successo di pubblico e per i numerosi apprezzamenti ricevuti.

L’ultima giornata del Tropea Film Festival prevede un programma dedicato al cinema in tutte le sue forme. Questa sera spazio allo Speciale Corti, con la presentazione dei cortometraggi di “Un Corto per Tropea”, prima della grande serata conclusiva con le premiazioni del Concorso Ufficiale. Un finale che arriva dopo una settimana caratterizzata dalla presenza di importanti personalità del cinema italiano e internazionale e da un forte coinvolgimento del pubblico. La kermesse ha trasformato Tropea in un palcoscenico dedicato alla settima arte, valorizzando il rapporto tra cultura, territorio e spettacolo.

Yutaka Mizutani protagonista della serata dedicata alle culture

Tra gli appuntamenti più significativi dell’edizione 2026 c’è stata la serata di venerdì 25 settembre, dedicata non soltanto al cinema ma anche all’incontro tra culture diverse. Protagonista assoluto è stato Yutaka Mizutani, celebre attore e regista giapponese ospite della quarta edizione del Tropea Film Festival. Alla serata hanno partecipato numerosi ospiti del mondo dello spettacolo, tra cui Desirée Popper, madrina del Tropea Film Festival, Madalina Ghenea, Neri Parenti, Elisabetta Pellini e Massi Furlan. Una presenza qualificata che ha contribuito a rafforzare il profilo nazionale e internazionale della manifestazione.

Giovedì 24 settembre, invece, il cuore della manifestazione è stato Piazza Cannone, gremita di pubblico per una serata dedicata al cinema e alla memoria. Sul palco è salito Giorgio Marchesi per raccontare insieme agli spettatori “La casa di Ninetta”, il film diretto da Lina Sastri che ha emozionato la platea con una storia intensa legata alla famiglia, alle radici e ai sentimenti. I due artisti sono stati premiati con la Rupe d’Argento, realizzata dal maestro orafo Michele Affidato. Il riconoscimento consegnato a Giorgio Marchesi dall’assessore Greta Trecate ha rappresentato un momento di gratitudine da parte dell’amministrazione comunale e del Tropea Film Festival per il contributo artistico dell’attore e per aver scelto Tropea come scenario della manifestazione.

L’incontro con il pubblico e il successo della manifestazione

Al termine della proiezione, Lina Sastri ha incontrato il pubblico del Festival raccontando il percorso creativo che ha portato alla nascita de “La casa di Ninetta”. L’attrice e regista ha inoltre annunciato l’arrivo dell’opera su Rai Italia, permettendo alla storia di raggiungere anche un pubblico internazionale. L’assessore Greta Trecate ha sottolineato il valore di serate capaci di unire cinema e comunità: “Serate come quelle che stiamo vivendo – dichiara l’assessore Trecate – confermano quanto il cinema, quando incontra il mare di Tropea, sappia diventare occasione di incontro autentico tra grandi interpreti e comunità”. Il Tropea Film Festival si appresta dunque a chiudere la quarta edizione con un bilancio caratterizzato da partecipazione, qualità degli ospiti e crescente riconoscibilità. Un evento che, secondo l’amministrazione comunale, si candida a essere sempre più centrale nel panorama culturale calabrese e nazionale.