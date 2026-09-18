Tropea Film Festival sui media giapponesi, Macrì: “ponte con il Sol Levante strategia che continua a produrre risultati”

Il Tropea Film Festival conquista il grande palcoscenico mediatico, dall’inserto dedicato sulle pagine di Repubblica fino alle oltre 50 uscite sui media giapponesi, confermando la forza internazionale della destinazione Tropea. L’arrivo del maestro Yutaka Mizutani, attore, regista, sceneggiatore e produttore tra le figure più amate dello spettacolo nipponico, sta generando un’importante eco mediatica nel Paese del Sol Levante, con uscite su testate e piattaforme di primo piano da Super J Channel di TV Asahi a Oricon News, da TV Tokyo Plus alla TBS News Dig, da Cinema Café a Toyo Keizai Online e numerosi altri canali che insieme, di fatto, continuano a promuovere, a reti unificate, la promozione della destinazione Tropea.

Proprio su Repubblica, Macrì ha ribadito il senso strategico del Festival: non si tratta semplicemente di aggiungere eventi ad un mese di settembre che per Tropea è ormai alta stagione, ma di alzare la qualità dell’offerta, creare relazioni e rafforzare la reputazione internazionale della destinazione. “Il cinema – ha sottolineato il Sindaco – può fare esattamente questo, perché porta in città talenti, professionisti e storie capaci di continuare a viaggiare anche dopo la fine della manifestazione. Il cinema sul mare diventa così una visione: una Tropea viva, riconoscibile, capace di costruire nuove opportunità senza perdere la propria identità“.

“La grande visibilità ottenuta in Giappone – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – non nasce per caso. È il risultato di un percorso di relazioni, amicizia e collaborazione che l’Amministrazione comunale ha costruito e consolidato negli anni con la comunità nipponica, con istituzioni culturali, artistiche, universitarie e con interlocutori che hanno scelto di guardare a Tropea come ad una destinazione capace di parlare a pubblici internazionali selezionati e sensibili alla qualità. Un rapporto forte – aggiunge – che non solo ha resistito alle difficoltà e alle tempeste degli ultimi anni, ma che oggi si dimostra ancora più solido. Al netto di valutazioni episodiche o di qualche commento isolato, destinato a lasciare il tempo che trova, il legame tra Tropea e il Giappone continua a consolidarsi e trova proprio nel Tropea Film Festival una delle sue espressioni più alte, qualificate e riconoscibili“.

Alla quarta edizione del Tropea Film Festival, in programma da domenica 20 a sabato 26 settembre 2026, Yutaka Mizutani riceverà l’Honorary Award, riconoscimento attribuito per la lunga attività artistica e per il contributo offerto alla cultura audiovisiva. Mizutani sarà il primo artista giapponese a ricevere questo premio nella storia del Festival. Nella giornata conclusiva è prevista anche la proiezione speciale della sua ultima opera da regista, Piccola felicità, film nel quale Mizutani firma ideazione, sceneggiatura, regia, produzione e interpretazione.

Piccola felicità, il cinema che supera le distanze

L’opera racconta storie di vita, relazioni, svolte inattese e sentimenti profondamente umani. Lo stesso Mizutani, nel commento diffuso in Giappone, ha espresso emozione per l’invito in Italia, Paese che ama profondamente e dal cui cinema è stato influenzato lungo la sua carriera, dicendosi orgoglioso che Piccola felicità possa essere presentato al pubblico italiano proprio a Tropea.

Il Festival diventa così una delle prove più evidenti della strategia internazionale costruita dalla Città. Cinema, relazioni culturali, racconto mediatico e qualità della destinazione si incontrano in un progetto che porta Tropea dentro un mercato culturale raffinato e selezionato, confermando che la promozione più efficace nasce dai contenuti, dai rapporti veri e dalla capacità di generare fiducia nel tempo. “Tropea – conclude Macrì – continua a dimostrare che il suo posizionamento internazionale non è episodico, ma frutto di un lavoro costante. Accogliere una personalità come Yutaka Mizutani significa aprire ancora di più la Città al mondo e, nello stesso tempo, rafforzare un ponte culturale che produce attenzione, reputazione e nuove opportunità“.