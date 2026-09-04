Tropea Film Festival, Macrì: “vogliamo che la città sia capace di attrarre grandi eventi”

Il Tropea Film Festival conferma una evidenza ormai matura ed incontestabile: quando un’iniziativa di qualità incontra il brand Tropea, non trova soltanto una cornice scenografica, ma una piattaforma capace di moltiplicarne eco, riconoscibilità, successo e posizionamento. Una destinazione che, per forza evocativa e reputazione internazionale, riesce a dare maggiore profondità e maggiore risonanza a ciò che ospita.

Tropea come moltiplicatore di valore di tutti gli eventi (di qualità)

“Crediamo nel Tropea Film Festival e riconosciamo il lavoro e la capacità di chi lo ha ideato e fatto crescere – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – ma ritengo sia altrettanto importante cogliere un dato: oggi organizzare un evento a Tropea significa poter contare su un moltiplicatore straordinario di attenzione, immagine e comunicazione. È il risultato del posizionamento conquistato dalla Città negli ultimi anni e costituisce un patrimonio della comunità che dobbiamo utilizzare per attrarre iniziative sempre più importanti e qualificate“.

Kermesse presentata al palazzo dello spettacolo di Roma

Presentato in anteprima a luglio a Roma, al Palazzo dello Spettacolo, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, della cultura, del cinema e dell’impresa, il Tropea Film Festival è sostenuto dall’Amministrazione comunale, dalla Calabria Film Commission e dal Ministero della Cultura.

Omaggio a Monroe e Vallone, intanto ecco i primi ospiti attesi

L’edizione 2026 celebrerà il centenario della nascita di Marilyn Monroe e renderà omaggio ai 110 anni dalla nascita di Raf Vallone, figura profondamente legata alla storia della città. Desirée Popper sarà la madrina dell’edizione 2026. Tornerà nel borgo salotto anche Madalina Ghenea, già madrina della seconda edizione, ambassador della terza e cittadina onoraria mentre tra gli ospiti annunciati ci sono già Neri Parenti, Lina Sastri, Giorgio Marchesi, Andrea Roncato e Antonio Catania.

Tropea luogo naturale per cinema e grandi eventi

“La prospettiva – conclude Macrì – è continuare a rendere Tropea un luogo naturale per il cinema e per i grandi eventi culturali. Vogliamo che la Città sia sempre più capace di attrarre progetti, professionalità e organizzazioni di livello, costruendo relazioni stabili e iniziative qualificate. Fare in modo che i grandi eventi desiderino legare il proprio nome a Tropea è una direzione sulla quale intendiamo continuare a lavorare con ambizione, equilibrio e visione“.